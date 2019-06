La famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André: il gossip

Francesca De André non convince la famiglia di Gennaro Lillio

Nuovo ostacolo nel futuro di Francesca De André e Gennaro Lillio. Secondo alcuni gossip la famiglia del modello non approverebbe più di tanto questa liason nata al Grande Fratello 16. Una liason che prosegue a gonfie vele dopo la fine del reality show e della tormentata relazione tra la figlia di Cristiano De André e Giorgio Tambellini. Stando a quanto dichiarato da Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più su Radio Radio, la madre di Gennaro non gradirebbe molto la nuova nuora. Un’antipatia sorta attraverso il reality show tanto che la signora avrebbe addirittura messo dei like a degli haters che sui social network criticavano la giovane opinionista di Barbara d’Urso. Sarà vero? Per il momento non ci sono conferme ufficiali ma neppure smentite. Una cosa è però certa: Francesca e Gennaro fanno sul serio e continuano a viversi anche lontano dalle telecamere.

Francesca e Gennaro stanno ufficialmente insieme

Nonostante il percorso tormentato al Grande Fratello 16, oggi Francesca De André e Gennaro Lillio sono ufficialmente una coppia. La nipote di Fabrizio De André ha messo da parte il suo ex Giorgio – con il quale ha avuto un ultimo scontro a Live-Non è la d’Urso – per concentrarsi sul futuro con Gennaro. I due, nonostante la distanza geografica (lei vive da tempo a Milano, lui è nato e cresciuto a Napoli), continuano a vedersi e la loro frequentazione procede a gonfie vele. Francesca riuscirà a convincere la famiglia di Gennaro?

La sorella di Francesca De André approva Gennaro

Al contrario della famiglia di Gennaro Lillio, quella di Francesca De André ha sempre approvato questo legame. In particolare Fabrizia De André, sorella maggiore di Francesca, ha spudoratamente fatto il tifo per Gennaro durante il Grande Fratello 16.