Kikò e Ambra, incontro col figlio Francesco: pace in famiglia, nuovo inizio

Ufficiale la pace dei figli di Kikò Nalli e Ambra Lombardo: la prova

Ambra e Kikò del Gf non possono chiedere di più alla vita. Hanno riscoperto il vero amore e, davanti a loro, c’è un futuro magnifico. Entrambi erano entrati nella Casa più spiata d’Italia convinti che non si sarebbero mai e poi innamorati: lui non aveva nessuna intenzione di mettere in piedi un’altra storia (non aveva ancora incontrato una come Ambra!), lei invece si stava frequentando con un altro ragazzo. Ma l’unico in grado di conquistarla è stato Kikò Nalli che, poco prima dell’uscita della professoressa, le ha fatto la corte. Lei non sapeva se scherzasse oppure no. Alla fine la verità è saltata fuori e si sono lasciati andare a lunghi baci appassionati.

Francesco incontra Ambra: una cena speciale all’insegna della serenità

Ci sono state delle critiche da parte di Francesco – il figlio di Kikò – che non vedeva di buon occhio la vicinanza di Ambra al padre. Ma adesso tutto è stato risolto nel migliore dei modi. Ambra, Kikò e Francesco hanno cenato insieme, ieri sera, scattando alcune foto, pubblicate poi come stories di Instagram. Tutto bene quel che finisce bene? Certo, c’è ancora chi ha da ridire sulla storia di Ambra Lombardo e Kikò Nalli (come la sorella di Tina Cipollari), ma i due vogliono andare dritti per la loro strada.

Grande Fratello news, il rapporto di Kikò e Ambra coi figli

A Pomeriggio 5, Kikò aveva spiegato cosa aveva fatto non appena era uscito dal Gf 16: “Ho incontrato per prima cosa i miei bambini. Dopo essere uscito dal Gf, ho chiamato Tina e sono stato accompagnato a casa. Non ho usato i miei bambini. Su 100 frasi 99 sono dedicate ai miei figli. Francesco mi ha detto che quando ho pubblicato quella cosa su Ambra ho guadagnato 40000 follower! Lui è tranquillo”. Ambra è sempre al suo fianco e recentemente ha fatto un particolare avvertimento. Sentiremo sicuramente parlare di questa coppia per tutta l’estate 2019! E si spera anche oltre.