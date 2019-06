Kikò Nalli replica alla sorella di Tina Cipollari: “Viva Ambra”

Kikò e Ambra news: le parole della sorella di Tina Cipollari

Chicco Nalli non molla. Nonostante le tante critiche e malelingue sul suo rapporto con Ambra Lombardo, la professoressa conosciuta al Grande Fratello 16, l’hair stylist è più determinato che mai ad andare avanti. E neppure l’intervista della sorella di Tina Cipollari ha fatto cambiare idea all’opinionista di Barbara d’Urso. Annarita ha infatti accusato Ambra di essere solo una calcolatrice, un’arrivista pronta a tutto pur di ottenere popolarità. Un pensiero che non condivide Nalli, più che mai felice di aver conosciuto la bella siciliana che, oltre ad insegnare, lavora pure come modella per sfilate e servizi fotografici. Nelle ultime ore Kikò è tornato a parlare della questione sottolineando che il sentimento che lo lega ad Ambra è reale e profondo e che durerà più di quanto sostengono i maligni.

Le nuove dichiarazioni di Kikò su Ambra Lombardo

“Sto leggendo tantissimi giornali che parlano di me e Ambra e questa cosa mi fa piacere. L’ho definita un po’ una favola moderna, una favola reale. Una sola cosa a me non piace: che qualcuno abbia dei dubbi“, ha ammesso Kikò su Instagram. “Dubbi che, non vi preoccupate, vi toglierò molto presto con la pazienza, la sapienza, il mio modo di fare. Tranquilli, noi ci siamo e ci siamo per le persone che ci sostengono: viva Kikò e Ambra! Grazie a chi ha creduto e crede ancora in me e Ambra!”, ha aggiunto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nessun commento da parte di Ambra Lombardo

Sull’intervista della sorella di Tina Cipollari non si è ancora espressa Ambra Lombardo. Impegnata con alcuni eventi a Milano, l’ex gieffina preferisce non dare troppo peso alle critiche. Già in passato ha assicurato che quello che prova nei confronti di Chicco Nalli è reale è che farà il possibile per rendere questa relazione speciale e unica.