Ambra Lombardo, la professoressa del Grande Fratello replica a Tina Cipollari e al figlio Francesco

Ambra Lombardo non molla. La professoressa del Grande Fratello 16 è ancora interessata a Chicco Nalli nonostante le ultime dichiarazioni dell’ex moglie Tina Cipollari. E di Francesco, il figlio dodicenne dell’hair stylist, che ha bollato la modella siciliana come “una stratega”. Parole che non hanno demoralizzato Ambra, più determinata che mai a conquistare Kikò dopo l’addio al fidanzato Marco. Per questo la Lombardo ha chiesto a Barbara d’Urso di poter rivedere l’esperto di bellezza in modo da tranquillizzarlo e chiarire le sue intenzioni. Che sono più che serie: Ambra vuole aspettare Chicco e la fine del reality show per vivere una storia vera, nella quotidianità.

Ambra Lombardo si difende dagli attacchi di Tina e Francesco

“Comprendo la perplessità dei figli ma il tempo vedrà a chi dare ragione. Se fossi stata una stratega avrei iniziato una storia d’amore con Kikò dentro la Casa. Invece non l’ho fatto perché c’era una persona che mi guardava e che ho rispettato. Una volta uscita non sono più riuscita a dimenticare Kikò”, ha spiegato Ambra Lombardo a Domenica Live. “Ognuno di noi ha il diritto di andare avanti e cercare la felicità nel rispetto della famiglia strutturata”, ha aggiunto l’insegnante che, dopo il bacio a Chicco, ha risentito l’ex fidanzato Marco.

Ambra Lombardo ha risentito l’ex fidanzato Marco

Ambra ha risentito l’ex fidanzato Marco perché ha ancora delle sue cose a casa del ragazzo. Che non ha più rivisto dopo la dichiarazione della Lombardo nei confronti di Chicco Nalli. “Marco è arrabbiato e dispiaciuto per quello che è accaduto ma da uomo innamorato è normale”, ha ammesso Ambra.