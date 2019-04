News Gf, Ambra in pausa di riflessione col fidanzato: “Penso spesso a Kikò”

News Grande Fratello: la prof Ambra non riesce a dimenticare Chicco Nalli

Colpo di scena al Grande Fratello. Ambra Lombardo, l’ultima eliminata del reality show condotto da Barbara d’Urso, ha ammesso di pensare spesso a Chicco Nalli, in arte Kikò, da quando ha lasciato il gioco. Tanto che la professoressa siciliana è entrata in crisi con il fidanzato Marco, conosciuto due settimane prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, e ha chiesto al ragazzo una pausa di riflessione. Come chiarito a Domenica Live, Ambra non riesce a dimenticare l’ex marito di Tina Cipollari. Sotto le telecamere è nato tra i due un legame molto forte che si è intensificato con la lontananza.

Le nuove dichiarazioni di Amba Lombardo su Chicco Nalli

“Penso spesso a Kikò. Non sono innamorata persa di lui ma dal giorno in cui sono uscita non riesco a dimenticarlo. Lo penso spesso”, ha dichiarato Ambra Lombardo a Domenica Live. Una rivelazione che ha sorpreso tutti, in primis la conduttrice Barbara d’Urso, che ha prospettato alla sua gieffina la possibilità di poter rientrare in Casa per un ultimo abbraccio con Chicco Nalli. Che, dal canto suo, continua il suo percorso da solo senza però dimenticare Ambra, alla quale ha scritto una romantica lettera nei giorni scorsi. “Sono sempre stata rispettosa nei confronti di Marco (il fidanzato, ndr) ma questo è un momento complicato“, ha aggiunto l’insegnante e modella.

Grande Fratello Ambra Lombardo: “Kikò punto di riferimento”

“Kikò è stato nella Casa del Grande Fratello il mio punto di riferimento. Mi piace tantissimo, è affascinante e meraviglioso”, ha ribadito Ambra Lombardo che non vuole però sbilanciarsi troppo su un eventuale futuro con l’hair stylist ed ex corteggiatore di Uomini e Donne.