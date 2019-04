News Gf, la lettera di Kikò per Ambra: parole d’amore per la professoressa

Grande Fratello, Kikò non smette di pensare alla professoressa Ambra!

Kikò Nalli ha scritto una lettera per Ambra Lombardo! Il pensiero dell’hair stylist corre sempre verso la professoressa del Grande Fratello, che è stata eliminata nella puntata di martedì sera. Kikò forse non si aspettava un’uscita così prematura della concorrente, sperava di avere tempo di costruire con lei un rapporto che potesse sicuramente durare anche fuori dalla Casa. Ma non è detto che ciò non accada, nonostante abbiano trascorso insieme solo due settimane. Le news del Gf del giorno inoltre parlano di una lettera di Kikò per Ambra, di cui certamente si parlerà nella prossima puntata con Barbara d’Urso! Tutto è andato in onda nel daytime di oggi, venerdì 26 aprile.

Gf, la lettera di Kikò per Ambra: “Tienimi in un piccolo spazio del tuo cuore”

Così ha iniziato la sua lettera Kikò: “Come un bambino mi lascio prendere dalle più belle emozioni. Sono pochi giorni che la tua voce non rimbomba più in questa casa. Ma credimi nella mia testa sì. Sembrava tutto così impossibile, anche un semplice abbraccio sembrava così sbagliato”. Poi ha spiegato che nei giorni prima dell’eliminazione, la sensazione di essere giudicati dagli altri concorrenti – perché Ambra è impegnata – potrebbe aver frenato alcuni loro gesti. Anche un semplice abbraccio. Torniamo alla lettera: “Io ho visto, scrutato e capito chi sei. Non parlo del tuo aspetto fisico. Ho captato delle vibrazioni pazzesche che mi rendono ancora felice. questa lettera non è scritta per disturbare nessuno, ma per ringraziare una donna. E che donna”. Il finale della lettera è ancora più bello di ciò che abbiamo riportato finora: “Vivi tutto a trecento chilometri orari, ma in un piccolo spazio del tuo cuore tienici anche me. Vivila”.

Il Grande Fratello farà arrivare questa lettera di Kikò tra le mani di Ambra? Intanto, in anche in un altro confessionale lui ha parlato della professoressa. In quest’altro spezzone abbiamo visto il concorrente dire: “Come se questo percorso di è interrotto in modo brusco, su una cosa che secondo me stava nascendo. Ma non parlo di amore, tra virgolette, ma di una vicinanza tra due persone che hanno dentro una potenzialità di sentimenti pazzeschi”. Il legame fra i due non sembra essersi affatto spezzato.