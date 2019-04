Grande Fratello, Kikò e Ambra lontani ma vicini: confessioni e parole su Instagram

Gf 16, Kikò Nalli e Ambra Lombardo già lontani dopo due settimane

Cosa succederà tra Kikò e Ambra dopo il Grande Fratello? Che lui si sia preso una piccola cotta ormai è sicuro. Lo ha confessato alla concorrente eliminata ieri sera e se ne è parlato anche nella puntata di ieri sera. La stessa Barbara d’Urso ha voluto vederci meglio, facendo domande e indagando. Anche Ambra ha confermato che Kikò ha preso una specie di sbandata per lei, ma lo ha detto anche Kikò nel confessionale che è stato mostrato ieri sera. Magari sarebbe nato qualcosa di più di un’amicizia se avessero avuto tempo di conoscersi meglio, ma il pubblico del Gf 16 ha deciso di eliminare Ambra dopo due settimane di gioco. Nel loro primo giorno lontani, però, entrambi hanno rivolto un pensiero all’altro.

Grande Fratello, Ambra scrive un messaggio per Kikò su Instagram

Nel daytime del Gf di oggi abbiamo visto infatti un confessionale di Kikò dopo l’eliminazione di Ambra. Queste le sue parole: “Quando è stata eliminata io ho avuto un’emozione tremenda. Come se una cosa non sta andando via, come se una cosa stesse per cominciare”. Sembra essere positivo su ciò che potrebbe succedere fuori dalla Casa, ma magari anche pensando a una profonda amicizia che è appena nata. Come Kikò ha pensato ad Ambra, anche lei lo ha fatto. Le sue prime parole su Instagram sono state proprio per lui: “Ripenso alle tue parole: uscita dalla Casa quello che hai vissuto ti resterà dentro e ti cambierà. Non tornerai indietro…”, e ha taggato Kikò.

Gossip Grande Fratello, Ambra eliminata: Kikò sente la sua mancanza in Casa

La liaison non ha avuto tempo per crescere e diventare qualcosa di importante, ma è chiaro che sia nata un’amicizia. Il fatto che Ambra sia stata eliminata al primo colpo è stato commentato anche da Tina Cipollari! Vedremo se nei prossimi giorni Kikò sentirà la mancanza della professoressa e quanto. Oggi pomeriggio ha già detto agli altri concorrenti di avere la sensazione che gli manchi qualcosa… Intanto, non perdete il commento di Gennaro su Mila e Alex Belli!