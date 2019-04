News Gf, Mila ancora innamorata di Alex Belli? Parla Gennaro: “Lui è stato bravo”

Gossip Grande Fratello, Mila Suarez e Alex Belli confronto in Casa: cosa è successo

Il confronto tra Mila Suarez e Alex Belli al Grande Fratello è stato uno dei punti all’ordine del giorno della puntata di ieri sera. I due ex fidanzati non si vedevano da mesi, da quando si sono lasciati, e trovarselo davanti non ha lasciato indifferente Mila. Alex Belli ha affrontato la discussione con calma e apparente serenità, almeno questo è sembrato. Ha chiesto alla sua ex fidanzata di non tirare più fuori argomenti del passato, soprattutto quelli che riguardano esclusivamente lui. Un modo per mettere un punto a tutta la querelle andata avanti per mesi a Domenica Live e che alla fine è arrivata anche nella Casa del Gf 16. Alla fine, si sono salutati augurando uno il meglio all’altro e speriamo di poter archiviare la faccenda, sia al Grande Fratello che in altri programmi.

Grande Fratello, Gennaro commenta il confronto tra Mila e Alex Belli

Dopo il confronto fra i due ex, però, in confessionale i concorrenti hanno detto la loro. Non possiamo sapere il pensiero di tutti, perché decidono gli autori e la produzione chi e cosa far vedere al pubblico del confessionale. E hanno scelto oggi di mostrare il commento di Gennaro Lillio, sicuramente interessato alla vicenda. Ecco cosa ha detto, nel daytime di oggi, il modello su Mila e Alex: “Ho visto una donna che ancora ha un forte dolore, una donna ferita come se volesse un riscatto. O anche vendicarsi. Ha ancora questo dolore da metabolizzare, però dall’altra parte ho visto ancora un sentimento. Lui è uscito come l’uomo che dice è andata male perché c’era un problema di comunicazione, però c’è un forte bene. È stato bravo”.

News Gf, Mila parla dopo il confronto con Alex Belli

Mila ha commentato invece il tutto insieme a Lemme, che è spesso suo confidente nella Casa. Il farmacista ha detto alla concorrente che secondo lui Alex Belli non stava recitando nel loro confronto. Nel convincerla, ha anche detto che lui sa riconoscere una persona quando recita. Mila comunque sembra averci messo una pietra sopra, pure nel caso in cui dovesse provare ancora del sentimento ha intenzione di guardare avanti. Queste le sue parole a Lemme: “L’ho amato tanto. Il destino ha voluto che noi ci lasciavamo. Mi ha fatto anche piacere vederlo, sono felice che stia con questa ragazza e gli auguro ogni bene”.