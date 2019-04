Gennaro e Mila Gf si piacciono: “Ha il suo perché, vado e agisco!”

Grande Fratello, Mila e Gennaro prima coppia?

Nascerà presto una nuova coppia al Grande Fratello 2019? C’è un’evidente simpatia tra Gennaro Lillio e Mila Suarez. Non appena hanno messo piede nella Casa più spiata d’Italia, non hanno nascosto il loro reciproco interesse. Si piacciono. Mila è sempre più felice di avere dei momenti speciali con Gennaro e si avvicina ogni volta a lui: “Sono sempre molto vicina”. Una ricerca di attenzioni, questa di Mila, che non è passata inosservata a Gennaro: “Lei ha il suo perché. Non uso tante parole in alcune circostanze. Vado e agisco! Farò quello che mi sento di fare”. Agirà molto presto?

Mila Suarez contro Alex Belli: parole dure contro l’ex fidanzato

Molti parlano già di prima coppia del Gf 16, ma è ancora prematuro parlarne: c’è dell’interesse reciproco, sì, ma si sono appena conosciuti. Vivendo a stretto contattato ventiquattr’ore su ventiquattro potranno emergere subito dei difetti che potrebbero allontanarli in men che non si dica! Bisogna anche pensare al fatto che Mila sta ancora cercando di mettere una pietra sul suo passato con Alex Belli: “Aveva portato in Sicilia questa modella. Ho sofferto molto per lui. Ero delusa. Mi infastidiva vederlo con un’altra persona. Ho avuto un forte dolore al cuore. Sì, il cuore ti fa male. Alex Belli vive per lo show, per farsi vedere. Non mi è stato vicino e questo mi ha permesso di allontanarmi da lui”.

Il racconto di Mila del Grande Fratello: cos’è successo davvero con Belli?

C’è stata la confessione di Martina del Gf sulla sua malattia e anche quella di Mila Suarez, che ha raccontato dei retroscena sull’ex fidanzato (che al momento non ha ancora controbattuto): “Magari ho sbagliato anche io perché ero troppo gelosa. Ma lui è stato senza cuore. Ora continua a recitare la sua parte… rimarrà da solo! Come fai a vivere un anno e mezzo la storia con me e poi le stesse cose con un’altra ragazza? Quella che ha sofferto di più sono solo io. Dice che è come Picasso: si innamora delle donne, poi quando loro si innamorano di lui scompare”. Jessica Mazzoli ha invece raccontato altro su Morgan!