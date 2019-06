Audrey del Gf sbotta: tutta la verità su di lei ed Enrico

Grande Fratello, Audrey ed Enrico stanno insieme? L’ex gieffina perde la pazienza e racconta la sua verità

Da quando è finito il Gf 16, fuori dalla Casa più spiata d’Italia, si sta continuando a parlare dell’amicizia speciale che oggi lega Audrey ed Enrico. I due ex concorrenti starebbero trascorrendo sempre più tempo insieme e la cosa, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione di molti loro fan. Il gossip sul loro conto, però, è esploso a seguito di un bacio che i due si sono scambiati durante il party organizzato dal Grande Fratello, dove erano presenti tutti i protagonisti di questa edizione. Sul rapporto di Enrico e Audrey, tuttavia, hanno avuto da ridire parecchie persone negli ultimi giorni, che hanno accusato la coppia di cavalcare l’onda del pettegolezzo per far parlare di loro dopo il reality. L’ex gieffina, stanca di queste accuse, si è allora difesa sui social, e in un lungo sfogo ha raccontato tutta la verità su di lei ed Enrico.

Audrey del Gf torna a parlare del suo rapporto con Enrico: “Non ho mai pensato di fidanzarmi con lui”

Audrey, dopo aver ribadito di stimare molto Enrico, sui social ha risposto ad alcuni commenti poco carini a lei indirizzati, affermando una volta per tutte di non essere fidanzata con l’ex concorrente del Gf. “È sempre stato solo un amico e pensavo che fosse chiaro anche a lui. Ho sempre detto che io ero interessata a Gianmarco”, ha scritto a chiare lettere l’ex gieffina. Il bacio alla festa del Grande Fratello? “È stato solo un bacio a stampo – ha specificato Audrey – Non siamo stati insieme”.

Grande Fratello 16: tutte pazze per Gianmarco Onestini

Audrey al Gf 16 non era stata l’unica a mettere gli occhi su Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini, come il pubblico del reality ricorderà bene, aveva attirato pure l’attenzione di Ivana Icardi all’interno della Casa. Ad oggi, comunque, Gianmarco è ancora single.