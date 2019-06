Grande Fratello, Audrey ed Enrico insieme? “Ragazzo pazzesco”, tutta la verità

Audrey ed Enrico stanno insieme? L’ex gieffina interviene

Dopo il Grande Fratello 16 ne stanno succedendo di cose, ed è per questo che non osiamo neanche immaginare cosa sarebbe accaduto se solo alcuni concorrenti fossero usciti molto tardi dalla Casa. Non ci riferiamo soltanto alla professoressa Ambra Lombardo (che ormai fa coppia fissa con Kikó Nalli) ma anche a lei, Audrey Chabloz, l’avvenente gieffina eliminata dal programma prima che imparassimo tutti il suo nome. Perché vi stiamo per parlare di lei? Beh, avrete senz’altro saputo del presunto flirt che ci sarebbe stato tra lei ed Enrico Contarin, il secondo classificato di quest’edizione che in molti davano come probabile vincitore. Oggi a parlare di questi pettegolezzi è stata proprio Audrey che su Instagram ha voluto fare un bel po’ di chiarezza; veniamo subito al dunque.

Il messaggio di Audrey su Enrico e sul loro legame

“Come in tanti avete immaginato – queste le parole dell’ex gieffina – tra me e Enrico c’è una grande amicizia che sicuramente coltiveremo sempre e spero di non perdere in quanto è un ragazzo pazzesco, simpatico, intelligente ed affascinante. Scherzare – ha continuato così Audrey – può essere pericoloso, ma la vita deve essere presa con il sorriso, tanto saremo sempre e solo noi i giudici di noi stessi. Detto questo vedremo cosa mi riserverà il futuro e never say never!”. In altri termini: al momento tra di noi c’è solo una grande amicizia ma poiché nella vita può succedere di tutto – anche che Daniele e Martina comincino a frequentarsi dopo la fine del Grande Fratello – non escludo assolutamente nulla. Avete capito anche voi ciò che abbiamo inteso noi, no?

Grande Fratello, quale futuro per Enrico ed Audrey?

Audrey è senz’altro una bella ragazza, e anche Enrico, a dire il vero, sarebbe molto più carino se decidesse di tagliare i capelli (fatevi un giro sul suo Instagram e ci darete ragione). Il punto è che a questi “mai dire mai” è difficile credere, visti i tanti amori che muoiono ancor prima di nascere nel mondo dello spettacolo; staremo a vedere a questo punto cosa combineranno Audrey ed Enrico, e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo – statene certi -. Voi cosa scommettete? Nuova coppia di gieffini all’orizzonte sì o no?