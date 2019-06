Martina e Daniele, nuove accuse ma lei difende Dal Moro: “So cosa sto facendo”

Martina e Daniele dopo il Gf, tutto procede a gonfie vele: le ultime news

Martina e Daniele dopo il Gf sembrano fare sul serio. Si frequentano, si vedono anche lontano dalle telecamere e soprattutto non si nascondono. Si stanno conoscendo meglio nella vita quotidiana e lo fanno alla luce del sole, ma esponendosi anche alle critiche quindi. In questi giorni Daniele e Martina stanno trascorrendo davvero molto tempo insieme: la vincitrice del Gf 16 è andata a Verona per qualche giorno, a casa di Daniele. Non sappiamo se possiamo definirli oggi fidanzati, ma di sicuro fuori dalla Casa tutto procede meglio rispetto a ciò che succedeva nel reality show. Daniele e Martina oggi sembrano essere molto complici e soprattutto difendono il loro rapporto.

Daniele e Martina, ancora accuse per lui: il commento dopo il tag a Erica

In questi giorni ci sono state molte critiche verso Daniele, che è stato accusato di essersi avvicinato a Martina solo perché lei ha vinto il Grande Fratello. Lui ha ovviamente negato, ma anche la Nasoni è convinta del loro rapporto. Oggi lo ha ribadito con un nuovo messaggio su Instagram. Tutto è partito da un video in cui Daniele ha taggato Erica, per gioco e basandosi su una discussione che hanno avuto durante la prima settimana di Gf. C’è stato chi non ha gradito e ha accusato Daniele di aver mancato di rispetto Martina con questo gesto! Noi non vediamo una mancanza di rispetto nel fatto che Daniele scherzi con Erica, onestamente, ma andiamo avanti.

Martina Nasoni difende ancora Daniele: “So cosa sto facendo”

Daniele ha postato il commento in questione scrivendo “Povera Italia!”. Lo stesso commento è stato ripreso da Martina sul suo profilo Instagram, e ha aggiunto queste parole: “Certe cose neanche per scherzo… Daniele è un ragazzo da ammirare, una persona sincera consapevole delle sue azioni e io so esattamente cosa sto facendo e con chi sto decidendo di passare il mio tempo! Questi commenti li trovo assolutamente inutili e inappropriati anche per quanto riguarda Erica e Gianmarco che non reputo essere persone false, sono molto felice per loro”. E con le ultime parole, comunque, ha anche confermato che tra Gianmarco e Erica qualcosa è cambiato dopo il Gf!