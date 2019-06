Daniele e Martina: “Ci vuole coraggio per smettere d’amare”

Grande Fratello gossip, Daniele e Martina sempre insieme ma… nessuna storia d’amore!

Martina e Daniele del Gf continuano a frequentarsi. Ma guai a parlar d’amore! Il ragazzo spiega sempre – a modo suo – che non c’è (ancora?) quel sentimento a legarlo alla “ragazza dal cuore di latta”. Il Grande Fratello gli ha permesso di conoscere solo una minima parte del carattere di Martina e per questo ha voluto frequentarla fuori dagli studi televisivi: non vuole un amore mediatico, ma uno semplice, vero. Se di amore si potrà mai parlare! Intende fare un passo dopo l’altro, senza correre troppo e inciampare fra i suoi stessi piedi. Martina Nasoni è della sua stessa opinione. C’è tempo per conoscersi meglio e scoprirsi magari diversi.

Il messaggio di Daniele Dal Moro che ha fatto allarmare i fan

Poche ore fa abbiamo letto dei messaggi inaspettati di Daniele e Martina, ma adesso è stato pubblicato uno dal giovane tutto muscoli che ha fatto allarmare i fan. Ecco cos’ha scritto su Instagram: “Ci vuole coraggio. Ce ne vuole per innamorarsi e per smettere d’amare, per partire e per ritornare, per fare progetti. Ci vuole coraggio per soffrire in silenzio. Ce ne vuole per credere alle favole sapendo che non esistono. Ci vuole coraggio per vivere!”. Coraggio per amare e smettere d’amare? I suoi follower gli hanno chiesto delucidazioni.

Daniele e Martina news dopo Gf: l’amore (non) è nell’aria

Dopo la pubblicazione del suo ultimo feed, Daniele Dal Moro ha dovuto fare una story con cui ha spiegato che non bisogna parlare di storia d’amore con Martina Nasoni: “Raga, la parola amore vi sta sfuggendo di mano, credetemi!”. Il suo “smettere d’amare” si riferisce dunque alle sue relazioni passate… Avrà invece il coraggio di aprire nuovamente il suo cuore a una ragazza? A sua sorella sì di certo, alla quale ha fatto una dedica speciale.