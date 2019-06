Daniele e Martina a Roma, lui perde la pazienza: “I dubbi sono cominciati!”

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, continua la frequentazione ma… guai a parlar d’amore!

Martina e Daniele del Grande Fratello si sono dovuti lasciare a Roma per ritornare nelle loro rispettive case. Prima di partire, ci sono state delle domande che hanno fatto perdere la pazienza al ragazzo, molte delle quali riguardanti la sua storia con la vincitrice del Gf. Gli hanno chiesto per l’ennesima volta se è innamorato di lei, quali sono i suoi progetti futuri e che deve “trattarla meglio”: domande e consigli, questi, che non sono andati a genio al giovane tutto muscoli che, su Instagram, ha risposto a tono, non nascondendo un certo nervosismo. Non è la prima volta che succede.

Gf news: Daniele perde le staffe, i fan di Martina lo attaccano

Molti fan di Martina Nasoni sono convinti che Daniele Dal Moro non si stia prendendo cura come si deve della sua “fidanzata” e questo ha mandato su tutte le furie il ragazzo: “Ok, ragazzi, che Martina è la vostra preferita e che io sono il lupo cattivo, però alcune persone sono davvero di una tristezza infinita”. Non è stata l’unica storia di Instagram con cui ha dimostrato tutto il suo nervosismo! Recentemente ha chiarito una volta per tutte qual è la sua situazione con Martina, deludendo la maggior parte dei fan della quasi-coppia del Gf 16.

Martina e Daniele, ma quale storia d’amore! Il ragazzo minimizza

Dopo aver “tagliato la faccia di Irama”, Daniele Dal Moro ha spiegato che non è certo di quello che prova per Martina: “I miei dubbi non sono finiti, sono cominciati”; ha poi detto: “Se mi avessi chiesto se amo Martina, quello sarebbe stato banale”; e a chi gli chiede se si fidanzerà ufficialmente con la Nasoni: “Parlo con il mio agente e poi ti dico”. Abbiamo capito che, per il momento, non ha nessuna intenzione di impegnarsi seriamente. Lo stesso non vale per Gennaro Lillio e Francesca De André, considerato che si parla già di convivenza!