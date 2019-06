Daniele Dal Moro taglia la faccia di Irama, interviene Martina: “Ti amo giuro”

Daniele e Martina dopo il Grande Fratello continuano a intrattenere i fan su Instagram

Da quando è finito il Grande Fratello 2019 tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni le cose sembrano proseguire molto meglio. I due ridono, scherzano anche a distanza e servendosi di Instagram. Si sono visti, hanno trascorso giorni insieme sia a Verona sia a Terni. Insomma, sembrano intenzionati a far funzionare il loro rapporto. Si stuzzicano molto, si fanno i dispetti e strappano sorrisi ai fan. Forse oggi non tutti i fan hanno sorriso, però, dopo il gesto di Daniele verso Irama. Cosa è successo e perché è spuntato Irama fra i due? In poche parole, Daniele ha scherzato con Martina servendosi di una lattina di Coca Cola e del fatto che a lei è ispirato il brano sanremese del cantante ex di Amici. Dopo aver inquadrato il suo pranzetto, Dal Moro ha inquadrato la lattina della bibita e c’era Irama sopra. “Cioè.. anche su questa latta qua?”, ha esclamato. Il riferimento è chiaramente alla canzone La ragazza dal cuore di latta.

Daniele Dal Moro taglia la faccia di Irama dalla lattina: insorgono i fan

In un video successivo, si vede la lattina con la faccia di Irama tagliata. Ovviamente Daniele stava scherzando, era un modo per dire che tutto gli parla di Martina intorno a lui (probabilmente), o qualcosa di simile. Martina ha anche risposto dal suo profilo, con un video in cui dice: “Daniele. Rimetti immediatamente la testa a posto. Ora”. Insomma, era chiaro fosse tutto un gioco, non intendeva in alcun modo offendere o lasciar intendere che odia Irama. Peccato che i fan di quest’ultimo si sono fatti sentire immediatamente e hanno iniziato a mandare messaggi a Daniele, del tipo “Perché odi Irama?”. L’ex gieffino si è visto costretto a chiarire tutto: “Ragazzi la storia sulla lattina dove ritaglio Irama è ironico. Ma se non capite un’ironia il problema è vostro, non mio”.

Martina e Daniele, lei stupisce tutti e scrive: “Ti amo giuro”

In tutto questo, al video in cui Daniele ha tagliato Irama dalla lattina è arrivata la risposta di Martina Nasoni con una dichiarazione a sorpresa: “Ti amo giuro”, ha scritto aggiungendo una risata. Daniele ha postato la chat e ha commentato scrivendo “Colpo di scena!”. Martina, che continua a difendere la loro storia a spada tratta, avrà già detto ti amo a Daniele e lui ha reso pubblico tutto, oppure la vincitrice del Gf 16 si è riferita esclusivamente allo scherzo della lattina? Lo spiegherà forse, intanto ha risposto ulteriormente al “Colpo di scena” di Daniele, scrivendo: “Povero illuso”. È chiaro che Daniele e Martina si divertano a giocare e a farsi scherzi, ma tagliare la faccia di Irama dalla lattina forse non verrà dimenticato facilmente dai fan del cantante…