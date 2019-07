Martina e Daniele, verità sul loro rapporto: lui lascia tutti senza parole

Daniele e Martina fidanzati? La storia procede per il verso giusto

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni continuano a far sognare i loro fan. Stanno insieme davvero? Non lo hanno mai detto, ma comunque, dai loro ultimi messaggi, pare proprio che la loro relazione sia diventata seria. Si incontrano spesso nonostante vivano lontani: adesso lui si trova a Roma, pronto a passare delle magiche giornata assieme alla sua quasi-fidanzata. Se, fino a pochi giorni fa, Daniele precisava sempre che non era ancora nulla di stabile tra lei e Martina e faceva capire ai suoi follower di non essere realmente intenzionato ad approfondire la sua conoscenza, oggi ha spiazzato tutti!

Il messaggio di Daniele Dal Moro che spiazza: gesto importante per Martina?

Questo è stato l’ultimo messaggio a sorpresa di Daniele Dal Moro pubblicato su Instagram: “Continuate pure a fare congetture su quello che sia giusto o meno fare, su quello che è stato, è e sarà. Nel frattempo… sbam!”. Finiti quei tempi in cui se la prendeva con chicchessia… Potremmo vedere presto i due scambiarsi frasi sdolcinate come fanno Francesca e Gennaro? I due, ieri notte, hanno colpito per dei messaggi inaspettati.

Foto Daniele e Martina insieme: incontro a Roma

I fan sono impazziti quando hanno visto Martina e Daniele insieme. Ecco cos’hanno scritto sotto alla frase del ragazzo: “Ma fre…ene di quello che dice la gente. Ormai tutti vorrebbero insegnare agli altri a vivere. Tu, lei, voi, noi in realtà siamo gli unici a sapere cosa è meglio per noi. Quindi tu fai come ti viene di fare. Sii te stesso e sicuramente farai bene a te e a chi ti sta intorno”; “La Fontana di Trevi è uno dei monumenti più belli al mondo ma… fidatevi che voi gli fate concorrenza! Siete bellissimi”; “Ecco, devi far rosicare la gente. Hai capito, Dal Moro? Non darla vinta alla gente cattiva e invidiosa. Siete belli e soprattutto siete veri”.