Grande Fratello, Francesca e Gennaro sorprendono: messaggi nella notte

Messaggi nella notte di Gennaro e Francesca: l’amore continua dopo il Grande Fratello?

Francesca e Gennaro del Gf sanno sempre come sorprendere i propri fan. No, non si sono lasciati. La loro storia d’amore continua, nonostante in molti non ci abbiano scommesso nemmeno un soldo bucato. Certo, sono appena usciti dal Grande Fratello, ma entrambi parlano di un sentimento autentico. Perché non credere alle loro parole? Francesca De André può risultare simpatica o antipatica, ma è lampante che ad avvicinarla a Gennaro Lillio sia stato un vero interesse. Hanno fatto della sincerità il punto forte della loro relazione, come ha spiegato il personal trainer sul suo profilo Instagram.

Rapporti tesi tra Francesca e la madre di Gennaro, il nuovo post del ragazzo

Queste sono state le parole di Gennaro Lillio: “La gente non riesce a vedere che cosa ti sta passando nel cervello, la cosa migliore per farsi capire è dirglielo”. Avrà spiegato a sua madre com’è davvero Francesca? Sappiamo bene che a lei non sta proprio simpatica e c’è stato uno sfogo che ci ha permesso di capire tanto altro ancora. Scopriremo presto che tra le due è nato un bel rapporto? Ne deve passare di acqua sotto i ponti!

La frase di Francesca De André che sorprende i fan

Francesca De André ha invece scritto questo messaggio in napoletano: “Teng’ nu caratter e m…, sì, ma si me saj piglià, te rong’ l’anima e pur o’ cor!”. Non abbiamo delle notizie solo su Gennaro e Francesca, ma anche su altri ex concorrenti del Grande Fratello: possiamo dirvi con certezza cos’è successo a Michael e Cristian dopo l’esperienza televisiva (le novità non mancano!) e anche che è nata un’amicizia speciale tra Erica Piamonte e… un’amicizia decisamente inaspettata!