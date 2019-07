Francesca De André e la madre di Gennaro: lo sfogo che chiarisce tutto

Gennaro Lillio fa chiarezza sul rapporto tra la madre e Francesca De André

Continua a far discutere la storia d’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De André. Dopo la fine del Grande Fratello 16, i due hanno intrapreso una relazione seria e importante. Ma a fare notizia nelle ultime settimane sono stati i gossip inerenti il rapporto tra la famiglia di Gennaro e Francesca. Un rapporto a quanto pare già rovinato in partenza, come lasciato intuire anche dal modello napoletano in un’intervista rilasciata al settimanale Spy. Ebbene, ora, attraverso Instagram, Lillio ci ha tenuto a precisare che tra i suoi parenti e la sua nuova fidanzata non c’è alcun tensione. Non solo: il 26enne ha pure deciso che condividerà notizie riguardanti la sua vita solo ed esclusivamente via social, non rilasciando più alcuna intervista alla carta stampata.

L’ultimo sfogo di Gennaro Lillio su Instagram

“Cari amici, vi annuncio che da oggi vi informerò sulle mie attività attraverso i miei canali social dato che negli ultimi tempi ho rilasciato svariate interviste che, purtroppo, non sono state riportate fedelmente dalle testate giornalistiche”, ha scritto Gennaro Lillio su Instagram. “Solo alcune che ringrazio sono state super professionali mentre altre che non menziono hanno riportato solo il 50% delle mie parole mentre l’altro 50% è stato da loro aggiunto a mia insaputa”, ha ribadito l’ex gieffino. E poi ancora: “Non è assolutamente vera la circostanza che mia madre si sia opposta alla mia relazione amorosa con Francesca De André”.

Il post di Gennaro è stato condiviso da Francesca De André

Il messaggio di Gennaro Lillio è stato subito condiviso da Francesca De André, rientrata in Italia dopo una breve vacanza con le amiche a Miami. A giorni la 29enne andrà a Napoli per conoscere proprio la famiglia del nuovo fidanzato.