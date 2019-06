La madre di Gennaro contro Francesca De André: “Ci è rimasta male”

Foto gentilmente concessa dall’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Francesca De André news: la madre di Gennaro Lillio non ha approvato

I gossip dell’ultimo periodo avevano ragione: la famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André. O meglio, come spiegato dal modello napoletano, non sono stati approvati i comportamenti che la figlia di Cristiano De André ha avuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Comportamenti, come ricorderete, piuttosto cruenti e arroganti che non hanno risparmiato neppure Gennaro. Nonostante il feeling che si è creato con la De André, Lillio è stato più volte criticato dalla ragazza. E gli scontri e i diverbi sotto le telecamere si sono sprecati. Oggi, a reality show terminato, la situazione è migliorata: Gennaro e Francesca hanno ufficialmente intrapreso una relazione amorosa e sono complici e in sintonia. Ma c’è ancora un problema da risolvere: la famiglia di lui, per l’appunto.

Le parole di Gennaro Lillio sulla madre e Francesca De André

“Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre”, ha ammesso Gennaro Lillio in un’intervista concessa al settimanale Spy. “Non si sono ancora conosciute. Francesca verrà a Napoli da me fra qualche giorno e lì ci sarà la giusta occasione per farle conoscere. Teniamo le dite incrociate”, ha aggiunto il napoletano. Gennaro ci ha tenuto a precisare che Francesca nella vita quotidiana è ben diversa da quella che si è vista nel programma di Barbara d’Urso.

Gennaro Lillio ha perdonato Francesca De André

“Nella realtà Francesca è una persona completamente diversa, anche più bella! Per questo sono sempre più convinto che quello che è emerso in tv di lei sia legato al forte stress che stava vivendo in quei giorni”, ha assicurato Gennaro Lillio. La nipote di Fabrizio De André riuscirà a far cambiare idea pure alla famiglia Lillio?