Jane Alexander, momento speciale: “Mi dona serenità da 17 anni”

Jane Alexander e Gianmarco al settimo cielo: periodo felice dopo Elia Fongaro

Jane Alexander sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita. Tutto, come per magia, sta andando al posto giusto. Ha una famiglia stupenda, il lavoro va a gonfie vele e riesce sempre a ritagliarsi del tempo per sé stessa e per ritornare a visitare dei posti speciali, ai quali sono legati dei ricordi che non potrà mai dimenticare. Ormai Elia Fongaro è solo un ricordo: non ha nostalgia di lui. Sì, è stata una bella parentesi; ma comunque di parentesi d’amore si è trattata! Ha riscoperto di amare Gianmarco, col quale adesso ha tanti progetti da realizzare: quali saranno i prossimi passi che faranno tenendosi per mano?

Il messaggio di Jane Alexander: luoghi speciali

Su Instagram, Jane Alexander ha spiegato di sentirsi carica e di essere pronta a rendere ancora più bella la sua vita, nonostante i piccoli-grandi impegni: “D ha la febbre e qui si dorme poco, ma è ok. In fondo cose da fare ne ho tante, anche solo roba quotidiana, tipo lavatrici, spesa, mocio. E ovviamente brodo di pollo! Quindi, gambe in spalla e via, con grande entusiasmo”. Ha capito di essere veramente felice nel giorno di Pasqua: un momento indelebile, che nessuno mai potrà cancellare.

News Jane Alexander: cosa sta succedendo all’ex gieffina?

Il post di Jane è continuato così: "La foto l'abbiamo scattata in quel posto stupendo che ormai frequento da 17 anni, e che ogni volta mi dona la serenità di cui ho bisogno. Sarebbe da tornarci più spesso per ricaricare le batterie. Per riempirsi di verde. Per camminare e raccogliere fiori di campo colorati. Per ascoltare le rane e le mucche in lontananza e basta. Chissà".