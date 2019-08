Jane Alexander ammette tutto: “Piccoli passi per essere felice”

View this post on Instagram

Buongiorno! Da qualche giorno sto cercando di creare nuove abitudini. Abitudini positive, che ti cambiano, e cambiano la tua vita. Piccole cose. Almeno all'inizio. Ma credo che poi, sommate l'una con l'altra, in qualche mese sentirò la differenza. Piccoli passi verso una vita migliore. Ieri pensavo a tutto quello che mi è successo in questo quasi anno. Alle amicizie perse. E a quelle trovate. Alla palestra. Al mio corpo cambiato, tornato florido, femminile. Al mio sorriso, che coinvolge gli occhi, sempre. Alla voglia di amare, soprattutto me stessa, per poter amare poi gli altri, con tranquillità. Amare me non è egoismo. È sano. Quanti anni per cominciare a capirlo. Oggi Ikea. Si, di nuovo. Santo @gianmarco.amicarelli , il tuo entusiamo è palpabile, ma ti prometto che ci divertiamo, io e te. It's a great ride this Life. 📷 @danielerizziphotographer che bravo che sei!!!😍 @masseriamammella Camicia mercatino Capelli @raffaelede_degirolamo il mio parrucchiere di fiducia e amico, più che altro, a Monopoli 😘 #adoroquestoscatto #daierivogliodiventarebionda #happycamper #storyofjane #chestranoquestoanno #nonèverochesenascitondononpuoimorirequadrato #smile #bebrave #misachemitatuo