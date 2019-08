Jane Alexander confessioni ansia: “Credo di tenerla sotto controllo”

Ultime notizie Jane Alexander: l’attrice parla a cuore aperto della sua ansia

Jane Alexander ha confessato che si impegna a tenere sotto controllo la sua ansia. Lo ha spiegato attraverso Instagram, il social network che le permette di rimanere sempre in contatto con quei follower che la seguono dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Jane è diventata famosa soprattutto per aver recitato in Elisa di Rivombrosa (era la spietata Lucrezia Van Necker), quindi i fan non le mancavano, ma sono ovviamente aumentati quando ha deciso di rimettersi in gioco col noto reality show di Canale 5, dove ha incontrato anche Elia Fongaro, colui che, per breve tempo, è stato il suo fidanzato.

Il messaggio di Jane Alexander: un problema che ha imparato a tenere sotto controllo

Ha spiegato chiaramente perché è finita con Elia, ora ha parlato della sua ansia e della sua voglia di combattere per essere felice: “Acqua. Caffè. Chiacchiera sui sogni (quelli veri, che si fanno di notte) con Damiano. Ansia sparsa che credo di tenere sotto controllo: presente. Ok. Lavo viso, metto siero. Crema. Eseguo i movimenti, seguo le istruzioni. Mi aiuta, entro in un limbo. Cuore che batte forte nell’orecchio sinistro. Tum, tum, tum, tum. Penso al mare. Cerco una meditazione guidata, qualcosa di adatto al mio mood. Damiano canta. Sorrido”.

Periodo felice per Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli

Nell’ultimo periodo, ha fatto tanto chiacchierare anche la presunta scelta di Jane Alexander di rifarsi il seno. Con o senza ritocchini, l’attrice è felice lo stesso e questo lo deve anche al suo fidanzato Gianmarco, col quale ha riscoperto un amore più forte di prima. Un periodo che, nonostante qualche piccola difficoltà, può essere definito sereno: “Nella mia testa ‘Ghetto Superstar’ da stamattina. Ricordo che quando uscì quella canzone regalammo l’abbonamento a Playboy America a Daniele. Mi sa che arrivava coperto, per non metterti in imbarazzo con i vicini. Ci siamo. Respiro. Che la giornata abbia inizio. Sono carica. Oggi si studia”.