Perché Jane Alexander e Elia Fongaro si sono lasciati dopo il Grande Fratello Vip

Jane Alexander è tornata a parlare del movimentato triangolo amoroso che l’ha vista protagonista quasi un anno fa al Grande Fratello Vip. Quello che ha coinvolto l’ex Velino di Striscia la notizia Elia Fongaro e il produttore musicale Gianmarco Amicarelli. Che, dopo essere stato mollato nella Casa più spiata d’Italia, è riuscito a riconquistare con pazienza e determinazione l’attrice inglese. Oggi infatti Jane e Gianmarco sono tornati ad essere una coppia unita e solida, anche se i progetti di convivenza e matrimonio sono stati rimandati. Nonostante la complicata faccenda, la star di Elisa di Rivombrosa non rinnega nulla di quello che è successo.

Jane Alexander è tornata insieme all’ex fidanzato Gianmarco

“Elia è stato importante, non voglio assolutamente rinnegare una cosa tanto forte come quella che mi è successa con lui nella Casa. Se poi mi chiede come mai sia finita tra noi, bè, è facile, non c’erano i presupposti per andare avanti. In fondo al cuore ero chiaramente ancora troppo legata a Gianmarco, le nostre strade erano destinate a dividersi. Non ci sentiamo più e non voglio più parlare di lui”, ha dichiarato Jane Alexander al settimanale Di Più. “In realtà sono sempre stata innamorata di Gianmarco, ma non lo sapevo, ho fatto molti errori, lo so”, ha aggiunto l’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Jane e Amicarelli hanno ripreso a frequentarsi perché avevano delle cose in sospeso e con passione Gianmarco ha cominciato a corteggiare l’attrice.

Gianmarco Amicarelli ha corteggiato di nuovo Jane Alexander

Quando la storia con Elia è ufficialmente finita, Gianmarco ha invitato Jane a cena e subito dopo l’ha accompagnata al mare, nei posti del cuore della coppia. Da lì i due hanno ripreso a frequentarsi, ma con molta calma e dando spazio al dialogo, che era venuto a mancare negli ultimi mesi della loro relazione. Al momento i due hanno scelto di non riprendere la convivenza e di non fare progetti a lungo termine. Jane e Gianmarco preferiscono vivere alla giornata, certi di non rifare più gli errori del passato. “Non è vero che un compagno di vecchia data è noioso, anzi, è speciale”, ha assicurato l’Alexander.