Jane Alexander felice con Gianmarco: news su convivenza e matrimonio

Jane Alexander e l’amore ritrovato con il suo Gianmarco: le sue parole

Jane Alexander è tornata alla ribalta grazie all’edizione 2019 del Grande Fratello Vip. Jane era entrata nella Casa più spiata d’Italia fidanzatissima ed innamoratissima del suo compagno ma durante il reality è accaduto qualcosa che ha cambiato le carte in tavola. La bella attrice dalla chioma fiammante sembrava aver perso la testa per Elia Fongaro, ex Velino di Striscia La Notizia. Per questo motivo la sua relazione con Gianmarco Amicarelli era andata in frantumi ma una volta fuori dalla casa, Jane sembra aver inteso chi è davvero l’uomo della sua vita. Dopo una breve storia con Elia, l’attrice è infatti tornata a far coppia con il suo ex fidanzato.

Jane Alexander: “Io e Gianmarco stiamo molto bene insieme”

Durante un’intervista rilasciata al giornale Mio, Jane si è lasciata andare ed ha raccontato come è stato ritrovarsi con il suo compagno. Per l’attrice, affrontare la crisi non è stato facile poi, però, il sereno è finalmente arrivato. L’Alexander si descrive come una persona contenta di essere ritornata a condividere la sua vita con l’uomo che ama, anche se qualcosa è cambiato. Jane e Gianmarco, infatti, non condividono più lo stesso tetto. Lei ha preferito prendere casa per andare a vivere insieme a suo figlio, ormai sedicenne. Per adesso la coppia sembra aver abbandonato l’idea di sposarsi. Del resto, è stata Jane stessa a dichiarare di non sentirsi ancora pronta a lanciarsi sul matrimonio. Chissà, magari un giorno, ma per ora i due stanno bene così.

“Vorrei un altro figlio, ma non è facile”: la rivelazione dell’attrice

Sempre durante l’intervista rilasciata per Mio, Jane ha affrontato un argomento molto delicato. Lo storico volto della serie Elisa di Rivombrosa, ha confessato che le piacerebbe avere un altro figlio. A frenarla è però la paura di non avere più l’età. Per Jane, infatti, avere un bambino a 46 anni potrebbe essere un’impresa non molto semplice. Per questo motivo, si accontenta della compagnia di suo figlio Damiano che, inoltre, ha un instaurato un rapporto di grande fiducia con Gianmarco. I due sono molto affiatati e ciò fa la felicità della Alexander che si dice sempre più soddisfatta della sua bella famiglia allargata. L’attrice è infatti rimasta in buoni rapporti anche con Christian, il suo ex compagno e padre di Damiano, con il quale trascorre piacevoli serate in compagnia della moglie Veronica.