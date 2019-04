Jane Alexander e Gianmarco sono tornati insieme: “Ci siamo ritrovati”

Jane Alexander è tornata insieme all’ex fidanzato Gianmarco Amicarelli

Jane Alexander ha definitivamente dimenticato Elia Fongaro, il modello conosciuto al Grande Fratello Vip. L’attrice inglese si è ributtata tra le braccia di Gianmarco Amicarelli, il produttore musicale lasciato proprio per l’ex Velino di Striscia la notizia. I due sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano un bacio appassionato. Foto più che eloquenti, che hanno spinto Jane ad uscire allo scoperto e a confermare il ritorno di fiamma su Instagram, dove ha postato un selfie insieme al fidanzato ritrovato. “Sistemando casa sono dovuta tornare da lui per prendere le mie ultime cose. Abbiamo parlato tanto quel giorno. Siamo stati insieme per ore. Ci siamo chiariti su tante cose, e abbiamo deciso di vederci, come amici, perché in fondo ci vogliamo bene. Andando avanti, e parlando sempre, in modo da chiarire tutto tra di noi, ci siamo ritrovati a ridere spesso, e a voler passare più tempo insieme”, ha raccontato l’Alexander ai suoi follower.

Jane Alexander ha ritrovato la serenità con Gianmarco

“Ci siamo abbracciati e baciati, si. E forse la minestra riscaldata non sarà mai buona, ma esiste la ribollita e cavolo se è buona la ribollita, quindi non so dirvi nulla di più, perché anche noi stiamo vivendo giorno per giorno, ma si, mi vedo con Gianmarco”, ha aggiunto Jane Alexander. Che non ha voluto sminuire la liason con Elia Fongaro, durata una manciata di mesi. “Io ho creduto molto nella mia storia con Elia, ma non siamo riusciti a portarla avanti. Non sminuirò mai quello che ho provato per lui ed i momenti stupendi, irripetibili vissuti insieme”, ha chiarito.

Perché Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati

È stata Jane Alexander a chiudere la relazione con Elia Fongaro. “È successo, credo, quello che succede in tante coppie. Avendo noi iniziato la storia dentro una bolla, una volta che poi ha preso il sopravvento la vita, non eravamo più solo noi due, ma c’erano il lavoro, gli amici, il tempo libero. Insomma mille cose che ti portano poi a vivere una vita diversa da quella che era prima. Ti rendi conto di chi hai davanti. Non ero più felice“, ha spiegato a Pomeriggio 5.