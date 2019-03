Jane Alexander: retroscena e accuse a Elia sulla rottura, e ha rivisto Gianmarco

Jane Alexander a Pomeriggio 5, finalmente tutta la verità sulla fine della storia con Elia Fongaro

Jane Alexander a Pomeriggio 5 ha spiegato i motivi per cui ha lasciato Elia Fongaro. Barbara d’Urso ha annunciato la verità sulla fine della storia fra i due a inizio puntata e ha più volte ribadito di voler capirne lei per prima i motivi. Sembrava dovesse esserci un confronto, invece in studio c’era solo Jane. Barbara ha chiesto spiegazioni, Jane ha iniziato così: “È successo, credo, quello che succede in tante coppie. Avendo noi iniziato la storia dentro una bolla, una volta che poi ha preso il sopravvento la vita, non eravamo più solo noi due, ma c’erano il lavoro, gli amici, il tempo libero. Insomma mille cose che ti portano poi a vivere una vita diversa da quella che era prima. Ti rendi conto di chi hai davanti”.

Jane e Elia, ecco perché si sono lasciati: “Non ero felice con lui”

Da queste prime parole, è stato subito evidente che Jane abbia deciso di lasciare Elia perché, una volta iniziata la quotidianità, ha scoperto un ragazzo diverso da quello conosciuto al Grande Fratello Vip. Nonostante sia stata lei a chiudere la storia, è stata male fino a pochi giorni fa: “Io ho smesso di piangere dieci giorni fa. È stata una scelta mia. Non è che io mi sono allontanata da Elia perché non gli volessi bene. L’ho fatto perché pensavo fosse la cosa giusta per me. Non ero felice con lui, non lo ero più”. Jane ha spiegato che tutto è precipitato quando Elia si è trasferito a Roma. Questo non è coinciso con l’inizio della convivenza, ma sono iniziati i problemi. Stando a ciò che ha raccontato l’attrice a Pomeriggio 5, pare che nonostante stessero nella stessa città si vedevano molto poco. Lei riesce a spiegarsi tutto questo in un unico modo: “L’ambizione, non lo so. Di Elia. Ha ragione a essere ambizioso, fa bene. Bravo”.

Jane Alexander rivela: “Gli ho mandato un messaggio, non ha risposto”

Anche la differenza d’età ha inciso sul modo di vivere un rapporto di coppia. Jane, comunque, a un certo punto ha iniziato a pensare che Elia non fosse realmente innamorato: “Non riesco e non voglio credere, è che a volte ho avuto l’impressione che non fosse… Che non ci fosse tutta questa grande realtà dietro”. Ha pensato questo perché lei dopo averlo lasciato ha provato a ricucire lo strappo, ma Elia non ha mai risposto ai suoi messaggi: “Io gli ho mandato il post prima. Credo che una persona che ti ama, ci tiene tanto a te, se tu provi a fargli capire che non stai bene ti tiene. E non mi pare che mi ha tenuto. Mi sono sentita come se lui avesse anche un sospiro di sollievo. Magari queste sono illazioni mie, magari lui può venire qua e dire tutt’altro. […] Qualche giorno fa gli ho mandato un messaggio […] e lui non mi ha neanche risposto. Sai quanti messaggi gli ho mandato da quando è successa questa cosa? Perché se uno sta male poi ci riprovi”.

Jane Alexander e Gianmarco tornano insieme? La verità a Pomeriggio 5

Non è da escludere che Elia chieda il diritto di replica e che ci sarà lui prossimamente nello studio di Pomeriggio 5 a dire la sua. Jane è pronta a ciò che lui potrebbe dire. Ma cosa succede invece con Gianmarco, il suo ex fidanzato prima di Elia? Su domanda di Barbara (che ha pianto per una sua ospite oggi), l’attrice ha rivelato: “Ieri ci siamo visti, siamo stati a pranzo insieme. Mi dice che mi vuole bene. Io non tornerei con Gianmarco adesso. Con Elia? No, non più. Adesso non più. Venti giorni fa ti avrei detto sì”.