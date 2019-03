Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5 per Maria Antonietta: “Io ci sono”

Pomeriggio 5, il racconto di Maria Antonietta commuove Barbara d’Urso

Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5, nella puntata di venerdì 22 marzo 2019. È successo durante la prima parte del programma, quella dedicata alla cronaca. L’argomento è uno di quelli che più di tutti coinvolge la conduttrice, ovvero la violenza sulle donne. La battaglia di Barbara contro questo male della società prosegue e anche oggi ha lanciato un forte segnale alle donne che ne sono vittima. Lo ha fatto approfittando del racconto di Maria Antonietta, la donna che si è vista dare fuoco dall’ex marito. La forza della donna, che ha parlato dal letto dell’ospedale, ha colpito davvero tutti e Barbara ha voluto dirle qualcosa.

Barbara d’Urso in lacrime a Pomeriggio 5: il forte messaggio a Maria Antonietta

Prima di tutto, nel salutare la sua ospite dopo il suo racconto forte ma che può essere d’esempio per tante altre donne, Barbara si è complimentata con lei per il coraggio e la forza. La conduttrice era fortemente ammirata da questa cosa e si è raccomandata con Maria Antonietta di non perdere questa forza che l’ha spinta a reagire sin da subito. Poi le ha detto in diretta che purtroppo i ritmi del suo lavoro non le consentono di spostarsi molto, altrimenti sarebbe andata da lei in ospedale. A questo punto, con un nodo in gola e gli occhi lucidi, la conduttrice ha sottolineato che lei c’è per Maria Antonietta.

Barbara d’Urso alla sua ospite: “Sei lontana, ma io ci sono”

Queste le parole di Barbara d’Urso in lacrime: “Ti giuro che se tu fossi qua e avessi la possibilità di venirti a trovare, anche solamente da fuori da quel vetro, io ti giuro che sarei là fuori con le mani vicino al vetro. A testimoniare quello che io provo quando le donne vengono trattate così. Sei lontana, ma io ci sono. Io ci sono. Quando tu vuoi, io ci sono”. Anche Maria Antonietta, che era in collegamento telefonico, era visibilmente emozionata, a giudicare dalla sua voce quando ha ringraziato la conduttrice.