Jane Alexander seno rifatto? La precisazione, nuova vita: “Fase bellissima”

View this post on Instagram

(Giorno della partenza.) Di nuovo stanza del sale. Spa. Acqua. Acqua da bere, acqua che scorre sulla mia pelle, acqua della piscina, acqua profumata della doccia emozionale. Penso a queste settimane, alle cose nuove che ho imparato e scoperto su di me. Sono in una fase bellissima, in totale rinascita, luminosa, brillante. Oggi vi consiglio un libro talmente potente che lo terrei solo per me, se potessi: La Parola Magica di @paolo_borzacchiello_ . Io l'ho comprato su Amazon, fatica zero, ma valore mille. Provateci, se vi va. Ora vado a sistemare le valige, ho un leggero mal di gola, e voglia di un secondo caffè. La vita è bella, ed è una, (per quanto ne sappiamo) ma non è mai troppo tardi. Per? Decidete voi.😉 grazie @gardentoscanaresort Grazie @gianmarco.amicarelli per la foto Grazie a chi mi ha consigliato il libro. Grazie a me, che non demordo. Mai. #nevergiveup #itsnevertoolate #happycamper #storyofjane #magic #bebrave #mightaswelljump #nonmisonorifattaletette