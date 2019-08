Jane Alexander e Gianmarco: “Vacanza speciale, lui dispiaciuto”

View this post on Instagram

Ciao Monopoli, goodbye Puglia! Siamo stati benissimo, e non vediamo l'ora di tornare. Scrivo dalla macchina, accanto a me Gm guida e sospira. Sospira tanto oggi, e lo vedo dispiaciuto. È stata una vacanza speciale per noi, libera e bellissima. Serena. Ora finirò di scrivere e gli accarezzerò i capelli mentre guida, come faccio sempre. Poi abbasserò l'aria condizionata perché io la odio, lui borbotterà qualcosa, e dirà che ha fame. Ho fame anche io. Perfetto. Grazie @dimora_maio e @munzmunzbiostrot per l'accoglienza. E grazie @raffaelede_degirolamo e @danielerizziphotographer per le coccole infinite. Una menzione speciale a @anna_p17 e @catianasp, voi sapete perché. Baci Monopoli, ci hai fatto stare bene! 📷 @danielerizziphotographer Costume @bikinimima #happycamper #domanièilcompleannodidamiano #smile #storyofjane #summer2019 #summervibes #pool