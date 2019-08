Jane Alexander, un nuovo show dopo il Gf Vip? Le ultime novità

Jane Alexander sogna di tornare in Tv: dopo il Grande Fratello Vip una nuova avventura per l’attrice

Jane Alexander sogna di ritornare in Tv, e sogna di farlo in grande stile. L’attrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, pare sia stanca di sporadiche ospitate in televisione, per questo motivo, ad oggi, si sente pronta per una nuova avventura, magari uno show dove potersi mettere nuovamente alla prova. A parlare dell’eventualità di un nuovo programma per Jane è stato il settimanale Oggi che, nella sua rubrica Pillole di gossip, ha tirato in ballo anche l’eventualità di un passaggio in Rai dopo il reality fatto a Mediaset.

Jane Alexander in Rai? Quello che sappiamo sul nuovo programma che potrebbe riportarla in Tv

A fornire i dettagli sul programma che potrebbe riportare Jane Alexander in tv, come anticipato sopra, è stato il settimanale Oggi. In realtà, per il momento, usare la parola “dettagli” non è proprio corretto, perché poco (o niente) si sa su questo progetto. Di fatto, quindi, quello che sappiamo è che questo è un sogno che Jane spera presto di realizzare e che pare che la stessa stia facendo di tutto per essere presa. È stato scritto, inoltre, che si tratta di una trasmissione “blasonata”, nessuna novità insomma ma uno show che il pubblico della Rai conosce bene.

Jane Alexander felice con Gianmarco: dopo Elia Fongaro l’attrice torna a fare importanti progetti con l’ex

Jane Alexander al Gf Vip ha fatto parlare sopratutto di sé per via della storia con Elia Fongaro, molto più giovane di lei. Uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, dopo settimane di passione e romanticismo con Elia, l’attrice ha però preferito chiudere questa relazione e ritornare sui suoi passi. Adesso Jane è di nuovo felice tra le braccia del suo ex Gianmarco, tanto che i due stanno facendo importanti progetti da quando si sono riavvicinati.