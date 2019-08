Jane Alexander incinta? Un particolare, lei risponde e sorprende

View this post on Instagram

Siete il mio diario. La mia memoria storica. Mi sveglio, bevo due bicchieri di acqua, un caffè, e scrivo. Non sempre scrivo cose belle, non sempre sono allegra. Scrivo come sto. Racconto me. Lo faccio più per me stessa che altro, una forma di autoerotismo, probabilmente. Ieri, in treno, sbam! Idea! Oggi approfondisco. Poi preparerò i miei spaghetti di riso alla filippina, che si condiscono con limone appena spremuto, e io li amo. Comfort food. E il vostro? Qual è? Il cibo che mangiate e che vi fa tornare bambini, e vi coccola? 📷 @danielerizziphotographer @masseriamammella @repainted_beachwear Hair @raffaelede_degirolamo #storyofjane #summer2019 #summervibe #bathingsuit #happycamper #amocucinare #onepiece #ibeforeeexceptafterc #maniapinguino #parodannydevitoinbatman