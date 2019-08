Silvia Provvedi attacco improvviso: “Brutta cafona!”, lei spiazzata

Critiche pesanti per Silvia Provvedi: un attacco che non passa inosservato

Silvia Provvedi sa bene che, su Instagram, non ci sono solo i suoi fan a seguirla – molti dei quali hanno cominciato ad apprezzarla da X Factor – ma anche detrattori sempre pronti a sfoderare gli insulti più pesanti. Tutti i personaggi famosi, tra cui coloro che hanno partecipato al Grande Fratello, vengono spesso bersagliati da persone che non provano per nulla simpatia nei loro confronti. Invece di evitarli, si prendono la briga di andare sul loro profilo di Instagram per riempirli di insulti. Come se tutto questo fosse normale.

Foto fisico Silvia Provvedi dopo Grande Fratello: ecco cosa non è piaciuto

La bruna de Le Donatella ha pubblicato una foto su Instagram in cui esibisce un fisico impeccabile e fa una linguaccia; qualcuno però ha avuto qualcosa da ridere: “Metti la lingua a posto, brutta cafona”. Un commento, questo, che ha spiazzato Silvia Provvedi: “Ma io non ci credo!”. E nemmeno noi. I fan della cantante sono subito corsi in suo aiuto: “Con un corpo così, la lingua è perfettamente a posto”; “Gentilmente, prima di giudicare le persone, impara a scrivere perché ‘linqua’ non si può assolutamente sentire”; “Mi conquisti ogni giorno perché in tutto quello che fai non ti dimentichi mai di mettere avanti il cuore. Ogni cosa acquista tanto valore e diventa così preziosa”.

Grande Fratello news, ex concorrenti sotto attacco

Altri personaggi del Grande Fratello sanno bene quanto siano pesanti alcuni attacchi. Jane Alexander, per esempio, ne ha ricevuto parecchi per il suo fisico (adesso sta facendo chiacchierare per la sua ansia); Cristian Imparato, invece, è uno dei più bersagliati e qualcuno, per cercare di ferirlo, ha tirato in ballo persino Giulia De Lellis (altra ex concorrente del Gf).