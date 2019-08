Grande Fratello, Imparato e De Lellis: sfogo cantante dopo attacchi

Gf ultime notizie: altri attacchi a Cristian Imparato e lui non si trattiene

Cristian Imparato ci ha fatto l’abitudine: qualsiasi foto pubblicata su Instagram diventa il bersaglio dei suoi instancabili detrattori, che non fanno altro che ripetergli che ha esagerato con la chirurgia estetica, che se la tira troppo, che è stato esageratamente velenoso durante il suo percorso al Grande Fratello. Se prima Cristian del Gf ci rimaneva male per le cattiverie sparategli contro gratuitamente, adesso non ci dà più peso perché ha imparato ad amarsi così com’è, ma ha imparato soprattutto a non rispondere in maniera aggressiva a chi lo offende. I suoi hater solo quello vogliono!

Cristian Imparato e Giulia De Lellis: perché si parla di loro?

Nelle ultime ore, ha pubblicato su Instagram una foto (che troverete più in basso) commentata così: “Sono Cristian Imparato e sono brutto”. Oltre ad aver ricevuto un numero impressionante di commenti positivi, qualcuno gli ha scritto: “Gesticoli come la De Lellis“. Dovrebbe forse essere un’offesa? Niente affatto, per il cantante, e infatti gli ha risposto in questo modo: “Mi fa piacere”. Pare proprio che il cantante nutra una certa simpatia nei confronti della fashion blogger, la quale ha appena scritto un messaggio su Andrea Iannone.

Ritocchini Cristian Imparato, il cantante chiarisce tutto una volta per tutte

Dopo aver chiarito in privato con Deianira Marzano, Cristian Imparato non ha nessuna intenzione di far la guerra a chicchessia, nemmeno a quelli che ancora una volta gli dicono che ha abusato della chirurgia estetica: “Un po’ meno bisturi e forse saresti passabile”; “Sei tutto rifatto”. La risposta di Cristian? Eccola: “Se davvero fossi tutto rifatto, come lei sostiene… ma ‘sti granc…i!”. Il cantante ha largamente spiegato perché ha dovuto subire degli interventi di chirurgia estetica.