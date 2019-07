Cristian Imparato cambia look e svela segreto sul Gf: “Troppi zigomi”

Nuovo look per Cristian Imparato e piccoli segreti sul Grande Fratello

Cristian Imparato ha deciso di diventare biondo: l’ex idolo di Io Canto ha sorpreso tutti con un nuovo colore di capelli e ovviamente – ormai sono puntuali come una cambiale! – non sono mancati gli attacchi dei suoi hater, che su Instagram lo hanno riempito di insulti. Indovinate un po’ cos’altro hanno tirato in ballo? Anche i ritocchini estetici che ha fatto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello e dopo. Niente di nuovo sotto al sole? No, questa volta Cristian ha voluto fare una bella ramanzina a chi è sempre pronto a puntare il dito contro colore che fanno delle determinate scelte, spesso dettate non da motivi legati alla pura voglia di apparire migliore. Non è ossessionato dalla bellezza e lo ha tenuto a precisare.

Foto Cristian Imparato capelli biondi

Qualcuno, su Instagram, gli ha chiesto come mai abbia deciso di farsi la tinta di quel colore e ha risposto così: “Non c’è un perché. Io, quando voglio fare una cosa, la faccio. Non ci penso più di tre o quattro volte”. Dopo l’ultima sfuriata, ha voluto chiarire qualcosa: “Sapete quello che ho passato io? Perdere quindici chili e ritrovarsi il viso da scheletro? Prima di puntare il dito, dovete capire perché la gente può rimanerci anche male. Io ho usato la chirurgia estetica solo per ritornare a com’ero”.

Cristian Imparato rifatto, la verità sugli zigomi

Ha infine rivelato che al Gf 16 aveva “troppi zigomi” e che ha dovuto ridimensionarli una volta uscito dalla Casa. E l’amore? Male, malissimo. Cristian continua a essere single e si trastulla col suo animale domestico, al quale ha fatto una dedica speciale su Instagram: “Il mio solo e unico Amore! L’unico che non potrà mai tradirmi. Se sono innamorato adesso? Sì, di lui”.