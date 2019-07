Grande Fratello, Cristian Imparato sfogo: “Dovete conoscere i fatti”

By

Ultime notizie Grande Fratello: Cristian Imparato si sfoga su Instagram. Cosa gli è successo?

Cristian Imparato si è lasciato andare a uno sfogo su Instagram. Ultimamente sta ricevendo una valanga di critiche… molte rivolte alla fine della sua storia con Davide? Il cantante non ha fatto riferimento né alla sua relazione né ad altro, ma ha voluto solo dire ai suoi detrattori che, prima di puntare il dito, devono sapere come sono andate realmente le cose. Quali cose? Sicuramente Cristian ci dirà qualcosa di più con le prossime storie di Instagram, attraverso le quali si confida sempre coi suoi follower e trova anche il momento giusto per lanciare delle frecciatine a Guendalina Tavassi.

Il messaggio di Cristian Imparato e la frecciatina a Guendalina Tavassi

Non molto tempo fa, abbiamo appreso la notizia della rottura di Cristian e Davide; oggi l’ex idolo di Io Canto ha scritto questo: “Quanto veleno gratuito leggo! Prima di sparare a zero, imparate a conoscere sia i fatti sia le persone. Fatevi una vita, belli!”. A cosa si riferisce precisamente? Subito dopo ha fatto una battuta su Guendalina che – vi ricordiamo – entrò nella Casa del Grande Fratello per raccontare delle presunte verità tenute nascoste dal cantante: “Questa sera andrò a vedere Annabelle 3. Capisco che la copertina fa paura e che fa riferimento alla Tavassi, però volevo sapere da voi se lo avete già visto e cosa ne pensate”.

News e gossip Gf: tutto quello che ancora non sapete

Cristian Imparato ci racconterà dell’altro? E Guendalina gli risponderà o apprezzerà l’ironia del ragazzo? Queste, comunque, non sono le uniche news sul Gf: sappiamo, per esempio, che Gennaro Lillio ha fatto una sorpresa sensazionale a sua sorella.