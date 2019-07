Gennaro Lillio, sorpresa alla sorella ritrovata: momento bellissimo

La sorpresa di Gennaro Lillio alla sorella Maria

Gennaro Lillio, quest’oggi, ha voluto fare una sorpresa a sua sorella Maria. Ha saputo qualcosa di più di lei al Grande Fratello, dove ha capito che forte era l’interesse della ragazza nel conoscerlo; Gennaro ha tenuto fede alla sua promessa e, terminata l’esperienza in Tv, si è messo immediatamente in contatto con la giovane. Il personal trainer può dire di essere veramente felice adesso: ha creato un legame con quella sorella ritrovata e la sua storia d’amore con Francesca De André va a gonfie, anche se i due non sono una coppia molto social, a differenza di altri ex gieffini (alcuni dei quali ancora non hanno capito se si amano o no).

Sorella Gennaro Lillio felicissima: un nuovo inizio per i due

Durante una Instagram story, Gennaro del Gf ha spiegato: “Oggi sono venuto a fare una sorpresa a una persona speciale. Anche se lei non se lo aspetta, io la sto aspettando qui fuori. Vediamo che faccia fa!”; la sorella è rimasta senza parole: “Non mi aspettavo questa grande sorpresa!”. Un momento di spensieratezza, per Gennaro e sua sorella, mentre su Instagram imperversa una polemica per quello che ha scritto Francesca De André. Le critiche nei suoi confronti non mancano mai e sia lei sia Gennaro preferiscono non rispondere per non gettare benzina sul fuoco.

Il messaggio di Maria al Grande Fratello 2019

Sembrava ieri quando la sorella di Gennaro Lillio si era rivolta per la prima volta direttamente a lui al Grande Fratello: “Ciao Gennaro, sono Maria. Questo nome ti suonerà famigliare. Sono la figlia di nostro padre, tua sorella. Ricordo che papà mi parlò di due fratelli più grandi. Il giorno in cui avrei voluto incontrarvi non è mai arrivato, finché io ho deciso di mettermi alla vostra ricerca. Incontrarvi mi riempirebbe il cuore di gioia. Gennaro, io tifo per te al Grande Fratello”. A far chiacchierare nelle ultime ore anche lo scambio di messaggi fra Daniele e Martina!