Francesca De André, caos su Instagram: non è ancora finita dopo il Gf…

Grande Fratello ultime notizie, Francesca massacrata per foto e frase

Francesca De André continua a essere massacrata su Instagram. E a lei cose le importa? Nulla. Ormai ha capito che ci sarà sempre un gruppo ben assortito che le darà contro, qualsiasi cosa faccia perché proprio non reggono le frasi dell’ex gieffina e le sue provocazioni (che non mancano mai). Credevamo che le acque si sarebbero calmate dopo il Grande Fratello, e invece viene sempre travolta da tsunami! Come l’ultimo: Francesca è stata criticata sia per quello che ha scritto sia per la foto pubblicata che, a detta dei suoi detrattori, sarebbe fin troppo ritoccata. La De André non ha risposto nemmeno a mezzo commento.

Cos’è successo a Francesca De André? Attacchi su Instagram

Questa è stata la frase della discordia scritta da Francesca del Gf: “Quando so bene quello che valgo, gli altri possono pensare di me quello che vogliono”; puntuali come un orologio svizzero, gli attacchi da parte dei suoi hater: “Sembri plastificata”; “Troppo Photohop, stai meglio al naturale”; “Ma chi ti segue!”; “Gli altri non ti pensano proprio”. Francesca De André vuole mantenere la calma: ha trascorso delle bellissime vacanze con Gennaro Lillio e non intende assolutamente spendere le sue energie per rispondere a chi la critica di continuo.

Gennaro e Francesca news: tutto quello che c’è da sapere sulla coppia del Gf

Francesca e Gennaro del Grande Fratello continueranno a far parlare di loro… soprattutto se dovessero decidere di partecipare a Temptation Island! Sarebbe un’occasione, questa, per mettere per la prima volta alla prova il loro amore e per permettere ai telespettatori di conoscerli ancora meglio (anche se molti ormai sanno quali sono tutte le sfaccettature del carattere della De André!). Mentre Francesca viene attaccata, Daniele Dal Moro ha pubblicato un ultimo messaggio che ha spiazzato i sostenitori di Martina Nasoni!