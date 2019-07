Grande Fratello, Daniele chiarisce tutto: “Ho amato chiunque e…”

Daniele del Gf parla del suo passato e delle sue storie d’amore: le confessioni social del ragazzo

Daniele Dal Moro racconta sempre qualcosa di nuovo ogni giorno. Pubblica puntualmente foto sul suo profilo Instagram e delle curiosità riguardanti sia il suo passato (ha confessato che non è stato per nulla semplice) sia il suo presente. Ha per caso parlato di Martina Nasoni? Non direttamente. Ha chiarito recentemente che con lei c’è un bel rapporto, ma da qui a parlare di fidanzamento ce ne vuole! Daniele e Martina del Gf quindi si considerano single, anche se vorrebbero rivedersi quanto prima. I fan non vedono l’ora di rivederli insieme dopo il Grande Fratello. Verranno accontentati?

Ultime notizie Grande Fratello: Daniele Dal Moro confessa tutto ai fan

Martina del Gf è stata accusata di snobbare Daniele Dal Moro dopo un suo rifiuto che non è passato inosservato e ora sta facendo parlare il giovane per le sue ultime parole scritte su Instagram:“È vero, sono un ragazzo fortunato, ne sono consapevole. Ma questa vita me la sono creata giorno dopo giorno, da solo! Ho avuto paura, ho pianto, ho pregato, ho passato molti anni a cercare di essere la persona più buona del mondo. Ho cercato di essere la persona migliore del mondo per la mia famiglia. Ho amato chiunque. Ho sacrificato ogni cosa”.

Daniele del Grande Fratello ha poi aggiunto: "Io questa vita me la sono inventata! E scelgo bene il mio compagno di viaggio! Chiunque lo può fare… Ci vuole solo coraggio e cuore! Buona serata e buona domenica a tutti".