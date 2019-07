Taylor Mega ed Erica Piamonte, vacanze in segreto? L’indizio

Vacanze Erica Piamonte e Taylor Mega: le due amiche sorprendono ancora!

Erica Piamonte ha programmato le sue vacanze con Taylor Mega? L’ex gieffina ha pubblicato su Instagram degli indizi che farebbero capire che si divertirà fra meno di due giorni con un’altra bionda… sarà proprio la famosa influencer? Ormai è ben noto che a legare le due c’è una bellissima amicizia, che si rafforza di giorno in giorno: si sentono spesso e volentieri, quando ne hanno l’occasione si incontrano e passano tanto tempo insieme; nessuna delle due si sarebbe mai aspettata di trovare una vera amica all’interno della Casa del Grande Fratello. E invece è successo e tutti i fan le vorrebbero presto insieme come coppia!

Foto indizi delle vacanze di Erica del Gf 16

C’è chi vorrebbe partecipare al futuro (e ipotetico) matrimonio di Taylor ed Erica, ma per il momento le due sono amiche. Grandi amiche! Ora ha sorpreso quello che l’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto tra le sue storie di Instagram: ha fatto ben intendere che fra pochissimo partirà verso un posto magnifico, con una spiaggia e un mare da sogno… insieme a Taylor Mega? Ecco cos’ha scritto: “Vi dico solo una cosa: domani preparo la valigia! Go!”. In basso potrete vedere gli indizi lasciati da Erica Piamonte su Instagram.

News Grande Fratello: ecco cosa c’è da sapere sugli altri ex concorrenti del reality show

Erica Piamonte e Taylor Mega andranno davvero in vacanza? Poco ma sicuro, le due ci sorprenderanno ancora… Vi possiamo invece dire che Valentina Vingnali ha indossato un abito da sposa e che molti pensano che si stia preparando per il suo grande giorno; che dire, invece, di Daniele e Martina del Gf? I due hanno precisato per l’ennesima volta che non sono fidanzati, ma i fan non hanno digerito l’ultimo gesto fatto dalla Nasoni!