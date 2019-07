Grande Fratello, Martina snobba Daniele? Ecco cos’è successo

Grande Fratello news, Daniele e Martina non stanno insieme… e lei lo evita su Instagram?

Cosa sta succedendo fra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? I fan vorrebbero vederli presto insieme, ma il ragazzo tiene sempre a precisare che non si ritiene assolutamente fidanzato: durante la sua ultima diretta Instagram, ha spiegato che non è innamorato della vincitrice del Grande Fratello e che sta attraversando un bel periodo. Nulla di nuovo sotto il sole. Ma i suoi seguaci proprio non si rassegnano: vogliono al più presto il fidanzamento ufficiale! Anche se a qualcuno non è andato giù quello che Martina ha fatto ieri notte, quando Daniele stava parlando coi suoi fan su Instagram attraverso una diretta…

Fan di Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni: ecco cos’è successo

Daniele è ritornato a parlare del suo passato difficile, del rapporto che ha costruito con Martina (sì, gli va a genio, ma niente di più) e dei suoi progetti futuri. Quello che non è piaciuto ad alcuni fan è il rifiuto della Nasoni di prendere parte alla diretta di Daniele: “Guarda che Daniele ti ha invitata in diretta!”; “Mi sento anche io di fare un appunto: potevi anche rispondere a Daniele!”; “Dani in diretta e tu posti foto e stories. Lui entra sempre nelle tue a salutarti e a partecipare”; “Martina, ma perché snobbi Daniele?”.

Ultime notizie Grande Fratello

Martina ha snobbato di proposito Daniele? Forse era impegnata a mangiare frutti di mare (come ha mostrato attraverso le sue stories). Sono emerse anche altre news sul Grande Fratello: Valentina Vignali ha sorpreso tutti indossando un abito da sposa e i suoi fan si sono chiesti se la data del matrimonio è stata fissata; Erica Piamonte Taylor Mega sono invece sulla bocca di tutti per le ultime vicende che le hanno coinvolte… prima o poi si fidanzeranno? Ci sono più probabilità di vedere Erica e Taylor insieme che Martina e Daniele del Gf!