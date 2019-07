Grande Fratello, Daniele Dal Moro passato: “Riattaccare i pezzi”

Daniele del Gf, altre confessioni sul passato

Daniele Dal Moro ha parlato più volte del suo passato: ha raccontato che ha dovuto superare diverse sfide che non hanno fatto altro che rafforzare il suo carattere e che gli hanno permesso di controllare meglio le sue reazioni, anche se questo potrebbe essere visto come un difetto… Alcuni fan di Martina Nasoni lo hanno da sempre considerato troppo freddo! In realtà c’è un fuoco che brucia dentro di lui. Almeno è quello che fa capire l’ex gieffino con i suoi post pubblicati su Instagram. C’è da dire che, dopo il Grande Fratello, Daniele si è aperto di più e ha raccontato altre curiosità sulla sua vita privata.

Passato difficile per Daniele Dal Moro: ora ricuce i pezzi

Il ragazzo tutto muscoli ha spiegato di voler ricominciare dalla sua famiglia (vero pilastro della sua vita) per poter dare un nuovo slancio verso il futuro. E Martina del Gf? Non è la sua fidanzata… e forse non lo sarà mai. I due non si stanno frequentando poi tanto, anche se i sostenitori sperano di vederli al più presto insieme. Magari resteranno amici. Sta facendo tanto parlare l’ultimo messaggio scritto da Daniele Dal Moro su Instagram; un chiaro riferimento al suo passato: “Amo l’umiltà degli invisibili, quelli che sono qui non per spaccare il mondo ma per riattaccarne i pezzi!”.

Martina e Daniele ancora insieme? Su binari diversi

Anche un altro suo stato non è passato inosservato: “Quanti spilli sulla pelle, dentro il petto, sulle spalle. Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare? Ricordati: un uomo può valerne cento e cento non valerne uno!”. Mentre Daniele pubblica queste frasi ad effetto, Martina Nasoni parla di alcune persone che fanno parte o hanno fatto parte della sua vita: avete letto le ultime sul suo ex fidanzato e sulla sua amica del cuore?