Martina Nasoni a ruota libera: tristezza, ex fidanzato e nuovi incontri

Ultime notizie su Martina Nasoni: ecco cos’ha confessato la vincitrice del Gf

Martina Nasoni non si perde mai d’animo. Un nuovo capitolo della sua vita è cominciato da quasi un mese e ammette sempre di essere felice (anche senza Daniele Dal Moro). Non abbiamo la certezza assoluta che la sua frequentazione con Daniele sia terminata – guai a chiamarla relazione! – ma è lampante che la vincitrice del Grande Fratello 2019 non abbia comunque perso il sorriso e la voglia di fare. Tra i suoi prossimi obiettivi c’è quello di vedere per la prima volta alcuni dei suoi innumerevoli seguaci durante un maxi-incontro, che potrebbe organizzare ben presto; nelle ultime ore, Martina ha anche sorpreso per delle confessioni sull’ex fidanzato e sui momenti “no”.

Martina Nasoni parla del suo ex fidanzato e di un’amica speciale

Cominciamo dall’ex fidanzato di Martina Nasoni. Con lui ha avuto una relazione dalla durata di due anni: una storia importante, che gli ha permesso di conoscere una persona speciale… Camilla! Ecco in che termini ha parlato di lei attraverso una delle sue ultimissime Instagram story: “Io e Camilla ci siamo conosciute perché lei è stata fidanzata per tre anni con il mio ex fidanzato, con il quale io sono stata per due anni. Lei molto gentilmente mi dava delle ‘dritte’ fondamentali su di lui. Da quel momento in poi abbiamo iniziato a frequentarci e a oggi è una delle amiche più care che ho”. Mentre Martina si sbottona, Daniele preferisce cantare Irama e lanciare frecciatine.

I momenti difficili di Martina Nasoni e l’incontro con i fan

Da quando è uscita dal Gf non è stata mai una volta triste (per fortuna), ma ha comunque voluto rivelare ai suoi follower cosa fa quando è giù di corda: “Di solito vado in un posto dove si vede tutta Terni dall’alto e inizio a cantare le canzoni che più mi rappresentano e che mi aiutano a ragionare. È il mio piccolo rifugio dal mondo”. Dopo il messaggio con cui Daniele si era lasciato andare, credevamo che potesse sbocciare una bella storia, e invece… Martina pensa ai suoi fan: “Mi piacerebbe molto organizzare qualcosa per incontrarvi e parlare direttamente con voi, face to face”.