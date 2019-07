Daniele Dal Moro canta Arrogante di Irama: “Lo sono e anche maleducato”

Martina e Daniele ultime notizie, lui canta Arrogante di Irama

Se in passato aveva tagliato la foto di Irama da una lattina, adesso Daniele Dal Moro ha sorpreso tutti cantando Arrogante, il tormentone estivo del giovane rapper. Un modo per provocare Martina Nasoni e i suoi fan dopo gli ultimi accadimenti? Daniele e Martina del Grande Fratello non si sono mai definiti fidanzati: soprattutto perché lui non ha mai voluto correre troppo e ha preferito lasciare in sospeso la definizione del loro rapporto, anche se, fino all’altro ieri, facevano tutto ciò che fanno due piccioncini. Tranne smentire categoricamente che stanno insieme e attaccare chi pone domande sulla Nasoni: Daniele ha sempre risposto – in maniera stizzita – a chi gli chiedeva di Martina e del loro legame. E continua a farlo.

Daniele Dal Moro contro gli hater: frecciatina a Martina Nasoni?

Molti lo criticano, gli dicono che è arrogante, e lui ha voluto rispondere a tutti cantando l’ultima canzone di Irama: “Sono un arrogante e non m’importa se non sei più dalla mia parte”. Martina Nasoni non è più dalla sua dopo le ultime parole dette su di lui? L’ex gieffino ha aggiunto: “Lo sono, sono arrogante, e anche maleducato!”. Ha infine fatto ben intendere ai suoi detrattori che le critiche gli scivolano addosso (e nemmeno tanto, altrimenti non risponderebbe in quel modo): “Io che leggo l’immensità del c…o che me ne frega”. Tutto questo succede all’improvviso: solo pochi giorni fa si era lasciato andare a una sorprendente confessione e oggi invece…

L’ultimo messaggio di Daniele Dal Moro

Ieri Daniele Dal Moro aveva anche pubblicato questo messaggio su Instagram: “Diffidate delle persone che puzzano di perfezione perché la vita è fatta di sbagli e di ferite! L’importante è non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. Sono cosparso di cicatrici. Ma sono solo dei fo…ti segni!”. Un altro post che sta facendo discutere è l’ultimo di Jane Alexander, che ha spiegato di star combattendo molto.