Martina Nasoni, tutta la verità su Daniele Dal Moro: intervista fiume

Martina Nasoni, tutta la verità su Daniele Dal Moro. L’intervista fiume: come hanno passato la prima notte dopo il Grande Fratello e in che rapporti sono ora. Poi l’invito a cena per Irama

Come stanno Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? I due ex gieffini continuano a tenere i loro fan sulle spine. Anzi, sarebbe meglio dire continuavano, visto che la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, in un’intervista fiume rilasciata a Non succederà più (trasmissione in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli), ha narrato tutta la verità sul rapporto che c’è tra lei e Dal Moro. Spazio anche a delle curiosità su Irama Plume, il cantante che si è ispirato a lei e alla sua storia per scrivere il brano sanremese La ragazza con il cuore di latta.

“Tutt’oggi non ci reputiamo fidanzati. Ci stiamo conoscendo, vedremo”

Amore oppure no con Daniele Dal Moro? “Ci stiamo conoscendo” fa sapere Martina che spiega poi dettagliatamente cosa è successo dopo il Grande Fratello: “Usciti dalla Casa, la prima notte l’abbiamo passata soltanto a chiacchierare. Non siamo andati oltre. Questa è la verità. Ci abbiamo messo un po’ ad avvicinarci.” Tutto fa pensare che i due stiano assieme. E invece no: “Tutt’oggi non ci reputiamo fidanzati. Ci stiamo conoscendo, vedremo. Ci sono alcune cose su cui non siamo compatibili. Quindi bisogna vedere piano piano.” La frequentazione comunque c’è: “Abbiamo passato molti bei momenti assieme a Verona dove abita lui. Una sera è venuto anche qui a Terni da me.” Piace alla madre? “Lei se ne sta fuori. Mi dice di valutare bene la situazione. Però non pensa sia un cattivo ragazzo o che abbia doppi fini.”

Martina invita a cena Irama

“Non sappiamo bene entrambi cosa proviamo, ma siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Non sono innamorata ma sono presa” spiega sempre Martina a proposito di Daniele che nel frattempo ha condiviso una Stories su Instagram confermando la versione della ragazza. “Non è la mia fidanzata” ha scritto il veronese. La Nasoni ritorna al tempo passato nella Casa. In particolare su Gaetano: “Diciamo che l’ho respinto. A Gaetano piacevo. Comunque si è sempre comportato benissimo con me.” Spazio anche a Irama e alla canzone ‘La ragazza con il cuore di latta’. “Per me è stata un’emozione fortissima sentirla a Sanremo. Questa è la storia di tanti altri ragazzi e ragazze che hanno vissuto quello che ho vissuto io”, ha confessato l’ex gieffina. A proposito: sente ancora il cantante? “Chiariamo che fra me e lui c’è solo stata amicizia. Gli ho scritto dell’emozione vissuta a Sanremo, dopodiché non ci sono stati più contatti. Lui ha una vita molto particolare e io rispetto i suoi spazi.”. Incalzata dalla conduttrice Giada Di Miceli che ha chiesto se mai le piacesse incontrarlo di nuovo, Martina ha lanciato un simpatico appello: “Irama, andiamo a cena o a un aperitivo per fare quattro chiacchiere?”