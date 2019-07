Irama e Martina Nasoni, dove e come si sono conosciuti: tutta la storia

Tutto quello che c’è da sapere sulla storia di Irama e Martina Nasoni

A un mese dalla fine del Grande Fratello continua a far discutere la storia di Irama e Martina Nasoni. Com’è noto il cantante lanciato da Amici si è ispirato alla storia della vincitrice della sedicesima edizione del reality show per scrivere La ragazza con il cuore di latta. Brano che poi Filippo Maria Fanti ha presentato al Festival di Sanremo 2019, dove ha ottenuto il settimo posto. Ma quando e come si sono conosciuti Irama e Martina? Ribadito che i due non hanno mai avuto una storia d’amore, in che modo la Nasoni è riuscita a conoscere uno dei cantanti del momento? A raccontare tutta la vicenda ci ha pensato la stessa 21enne in un’intervista concessa a Di Piu Tv.

Come, dove e quando si sono conosciuti Irama e Martina Nasoni

L’incontro tra Irama e Martina Nasoni è avvenuto nell’estate del 2018 a Gallipoli, in Puglia, qualche mese dopo la vittoria del cantante ad Amici di Maria De Filippi. Martina era in zona per lavorare alle pubbliche relazioni di un importante stabilimento balneare mentre Irama aveva scelto il Salento per una breve vacanza. L’incontro tra i due è avvenuto ad una festa, dove Martina e Irama hanno cantato e suonato la chitarra insieme. “A un certo punto, chiacchierando, ho iniziato a parlare della mia vicenda. Vedevo che Irama era interessato, mi faceva domande, e io gli rispondevo con naturalezza. Lui aveva un paio di cuffiette in mano e mi ha detto: “Ascolta Martina”. Era una primissima versione de La ragazza con il cuore di latta. Lui mi diceva: “Immaginatela con un coro gospel, con una orchestra…Sarà meravigliosa”. Mi sono commossa”, ha raccontato la Nasoni.

Irama e Martina Nasoni non sono mai stati fidanzati

Martina Nasoni e Irama non sono mai stati insieme. La modella e l’artista hanno solo trascorso qualche giorno insieme, ma tanto è bastato per creare una sintonia speciale. “Lui è un ragazzo profondo, sensibile, ma non c’è stato nulla di più di un’amicizia”, ha chiarito l’ex concorrente del Grande Fratello. Dopo quei giorni in Puglia i due non si sono più rivisti. “Quando poi a ottobre 2018 è uscito il suo album Giovani sono corsa a comprarlo. L’ho sentito tutto ma che delusione: la mia canzone non c’era. “L’avrà buttata”, ho pensato. Invece l’aveva tenuta in serbo per lanciarla a Sanremo. Così tutti hanno conosciuto la storia della mia vita in versi: “Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra…vedeva i suoi compagni che correvano in cortile”. Quella bambina sono io, con i miei sogni e le mie fragilità”, ha ammesso Martina.

Cosa fanno oggi Martina Nasoni e Irama

Oggi Irama prosegue con la sua carriera musicale – che va a gonfie vele – e ha una nuova fidanzata: la modella Victoria Stella Doritou. Martina Nasoni, dopo la vittoria al Grande Fratello 16, è pronta ad entrare nel mondo dello spettacolo mentre continua a frequentare Daniele Dal Moro, conosciuto proprio nel programma di Barbara d’Urso.