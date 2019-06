Irama e Martina Nasoni sono stati insieme? La verità sulla loro storia

Irama e Martina Nasoni del Grande Fratello sono stati insieme? La verità sulla Ragazza con il cuore di latta

Ormai è di dominio pubblico: La ragazza con il cuore di latta, la canzone che Irama ha presentato a Sanremo 2019, è ispirata alla storia di Martina Nasoni, costretta ad indossare un pacemaker dall’età di 12 anni. Quello che ancora non è chiaro è se la vincitrice del Grande Fratello 16 e il cantante hanno avuto una liason. I due si sono conosciuti nell’estate 2018 e secondo alcuni Martina avrebbe raccontato il suo dramma a Filippo Maria Fanti in seguito a un breve flirt estivo. Ebbene, tutto falso! A chiarire la faccenda ci ha pensato la stessa Nasoni, una volta lasciata la Casa più spiata d’Italia.

Martina Nasoni fa chiarezza sulla sua storia con Irama

“Dopo la mia vittoria al Grande Fratello non ho sentito Irama. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. Poi ha iniziato la storia con Giulia De Lellis e, per rispetto, non l’ho contattato, anche se non c’è stato mai nulla tra di noi. Mi piacerebbe, però, risentirlo e rivederlo”, ha dichiarato Martina Nasoni al settimanale Spy. La tatuatrice riuscirà a incontrare di nuovo l’artista? Del resto Irama deve molto a Martina: La ragazza con il cuore di latta è una delle canzoni più belle della sua discografia ed ha ottenuto un disco di platino dopo il settimo posto raggiunto al Festival di Sanremo 2019.

La situazione amorosa di Irama e Martina Nasoni

Quindi Irama e Martina Nasoni non hanno mai avuto una relazione amorosa. La ragazza è stata solo la musa dell’ex allievo di Amici, con il quale ha instaurato un bel rapporto di stima e amicizia. Oggi Martina è ancora single – la storia con Daniele Dal Moro al Grande Fratello 16 non è decollata – mentre Irama è sereno accanto alla modella Victoria Stella Doritou.