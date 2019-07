Daniele Dal Moro riparte da sé: prima la famiglia, addio a Martina?

Martina e Daniele, basta parlare di fidanzamento: lui ha altre persone alle quali dare attenzioni

Pare proprio che Daniele Dal Moro e Martina Nasoni siano giunti a un punto di non ritorno. Non si definiscono fidanzati (e la ragazza lo ha ribadito con una Instagram story), ma adesso potrebbero aver deciso anche di non frequentarsi più. Resta solo un bel rapporto di amicizia o nemmeno quello? Daniele ha tenuto a precisare che, nella sua vita, dà sempre priorità alla propria famiglia: i suoi genitori hanno fatto tanto per lui e non smetterà mai di ringraziarli. Per quanto riguarda quei follower di Instagram che gli chiedono se sta insieme a Martina, lui dà la solita risposta: “No!”.

Daniele Dal Moro fa una dedica alla famiglia, Martina Nasoni pensa all’amore vero

Ha cantanto Irama e ha lanciato frecciatine, ora Daniele Dal Moro ha fatto delle precisazioni per far capire a tutti che Martina Nasoni non è il suo pensiero fisso (e probabilmente mai lo sarà): “Family first”. La sua relazione (?) con Martina non ha mai funzionato e ora è proprio lei a rispondere alla domanda di chi le chiede se Daniele è il suo fidanzato: “No, baby”. Sempre così coincisi quando parlano del loro rapporto… Ma comunque la Nasoni, dopo aver parlato a sorpresa del suo ex fidanzato, ha spiegato che spera ancora nell’amore: “Per chi sa aspettare c’è sempre un meraviglioso arrivo. Le cose belle hanno il passo lento”.

Daniele e Martina news, la storia non è mai cominciata

Questo è stato invece uno degli ultimi messaggi pubblicati da Daniele del Grande Fratello su Instagram: “Bisogna avere il coraggio di mettersi in discussione. Non bisogna credere a qualcosa solo perché fa comodo. La verità è come il sole: fa bene finché non brucia! Mettetevi la protezione, raga”. Va beh, ormai lo abbiamo capito da un pezzo: a lui non piace Martina.