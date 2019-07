Valentina Vignali indossa l’abito da sposa: matrimonio vicino? (Foto)

Matrimonio di Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi: ci sarà molto presto?

Valentina Vignali ha spiazzato tutti pubblicando su Instagram una foto in cui indossa un abito da sposa. In verità non si vede nella sua interezza, ma a conferma che è un vero vestito per le nozze è l’emoticon pubblicato dalla cestista: una donna che indossa un velo bianco. È bastato uno scatto per scatenare i suoi fan, che vorrebbero sapere prestissimo quando ci sarà il matrimonio con Lorenzo Orlandi, che abbiamo conosciuto meglio durante la sua sorpresa al Grande Fratello 2019. Valentina è stata tempestata di domande e deve togliere qualche curiosità. Si sposerà davvero con Lorenzo?

Foto Valentina Vignali vestita da sposa

Pubblicata su Instagram la foto con l’abito da sposa, Valentina Vignali ha ricevuto innumerevoli messaggi come questi: “Auguri e figli maschi!”; “Ma quando vi sposate?”; “Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!”; “Non c’è niente da dire: sei incantevole con questo abito da sposa e lo sarai ancora di più nel giorno del tuo matrimonio”; “Però invitaci al matrimonio, eh!”.

Valentina Vignali non ha ancora risposto, come ha invece fatto quando uno le ha detto che sembra una drogata. I fan sono sulle spine. Ha veramente fatto delle prove per capire quale sarà l’abito perfetto per lei durante le nozze o è la protagonista di un semplice servizio fotografico? Probabilmente la sportiva deciderà di non rispondere per aumentare la curiosità… Tutto questo succede mentre Daniele Dal Moro ritorna a parlare del suo passato (lui sempre grande amico della Vignali anche dopo il Gf).