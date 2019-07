Grande Fratello, Valentina Vignali perde la pazienza: “Mai toccato droghe!”

Valentina Vignali contro le droghe: le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello

Valentina Vignali viene anche bersagliata al di fuori della Casa del Grande Fratello. Certo, il numero di commenti positivi è nettamente superiore rispetto a quelli negativi, ma questi ultimi sono onnipresenti. Come l’ultimo, che non è proprio piaciuto alla cestista: ha tenuto a precisare che, in vita sua, non ha mai toccato nessun tipo di sostanza stupefacente. Meglio che non si diffondano false notizie. Non appena ha letto il messaggio di un follower che le ha poco carinamente detto che “sembra una drogata”, Valentina è intervenuta in men che non si dica per spiegare che non ha mai pensato di utilizzarle, visto che sa bene quanto male facciano.

Gf news, Valentina Vignali chiarisce tutto dopo il commento poco carino di un follower

Dopo i chili persi una volta uscita dal Gf, Valentina Vignali posta spesso foto del suo fisico. L’ultima? Quella su una ciambella gonfiabile (che potete vedere più in basso). Uno scatto che ha fatto “applaudire” tanti, ma non è mancato chi le ha scritto messaggi che non le sono andati proprio a genio, come questo: “Sembra una drogata con quella faccia!”. La sportiva non ha lasciato correre: “Mai toccato droghe in vita mia! Collega bocca al cervello prima di sparare a zero”.

Daniele Dal Moro e Valentina Vignali, un’amicizia che fa ancora chiacchierare

Letto il commento dell’ex gieffina, il suo seguace ha voluto fare un’importante precisazione: “Ero ironico. Comunque mi fa piacere che mi hai risposto”; precisazione che non ha ricevuto risposta. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, la sua vita è decisamente cambiata, è continuamente sotto gli occhi di tutti… e se dovesse rivedersi con Daniele Dal Moro sicuramente non mancheranno i pettegolezzi! Soprattutto adesso che lui avrebbe deciso di mettere un freno alla sua frequentazione con Martina Nasoni.