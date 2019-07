Erica Piamonte e Taylor Mega: “Mettetevi insieme e sposatevi!”

Taylor Mega ed Erica Piamonte solo amiche? Le due ragazze continuano a far chiacchierare dopo il Gf 16

L’amicizia di Taylor Mega ed Erica Piamonte è ormai chiara come il sole. Si sono incontrate al Grande Fratello e, una volta concluso il reality show di Canale 5, hanno cominciato a frequentarsi assiduamente, tanto che i fan hanno iniziato a shipparle, desiderando un giorno vederle insieme come una vera coppia. Succederà mai? Entrambe hanno avuto in passato delle esperienze importanti con altre ragazze, quindi non sarebbe impossibile vederle un giorno innamorate. I fan solo questo vogliono! Per il momento c’è un bel legame di amicizia a tenerle unite.

Grande Fratello news, scambio di messaggi tra Erica e Taylor su Instagram

Erica Piamonte, seguendo i consigli da influencer di Taylor Mega, ha pubblicato una foto molto sensuale su Instagram con questo messaggio: “No rules. Seguo le mie regole”; immediatamente è comparso il commento di Taylor Mega: “F..a!”. Se da una parte c’è chi la accusa di abusare di Photoshop, c’è anche chi ama alla follia i suoi scatti e… la sua vicinanza a Taylor!

Erica e Taylor fidanzate? I fan le vogliono addirittura sposate!

Ecco quali sono stati i commenti su Taylor ed Erica scritti da alcuni follower: “Mettetevi insieme”; “Ci mancate. Aspettando la reunion!”; “Ma sposatevi subito!”; “Taylor, devi fare un bambino insieme a Erica. Vedi tu come fare!”; “Esattamente quand’è che vi sposate e fate felice tutta Italia? We love you”; “Non sposatevi, non fate figli, adottate un cane e un gatto, ma soprattutto state insieme!”. Recentemente vi abbiamo parlato anche di una nuova amica di Erica Piamonte… No, Taylor non è gelosa! E nemmeno Daniele Dal Moro, che è ritornato a parlare del suo passato.